الضفة الغربية | قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وتغلق مداخلها

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المدينة. وذكر شهود عيان لوكالة "الأناضول" أن قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة من عدة مداخل، وجابت شوارعها، من دون اندلاع مواجهات. وبيّن الشهود أنّ الاقتحام سبقه إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المؤدية إلى المدينة.

وقبل ذلك بساعات، أُصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات بحث واسعة عن المنفّذ. وقال في بيان إن فلسطينياً قام بتسريع مركبته باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي قرب مفترق "يهودا" وأصاب مجندة. وأضاف: "تم إجلاء المجندة لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلتها". وتابع: "قوات الجيش ردّت بإطلاق النار نحو المخرب، وتم رصد إصابته، وبدأت مطاردته".

وأكد أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة وتغلق طرقاً في المنطقة بهدف العثور على المخرب". وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطارد مركبة، قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرت باتجاه مدينة الخليل عقب إصابة المجندة. كما أكدت هيئة البث العبرية (رسمية) أن "مركبة فلسطينية صدمت قبل وقت قصير إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل".

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم. وأدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معاً إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

(الأناضول، العربي الجديد)