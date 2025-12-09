الضفة الغربية | قوات الاحتلال تقتحم جامعتي بيرزيت والقدس

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعتي بيرزيت والقدس-أبوديس، مما أدى إلى تدمير محتويات المباني واحتجاز عناصر أمن الجامعة، وتأخير الدوام الأكاديمي لضمان سلامة الطلبة والعاملين. - شن مستوطنون هجمات على مسافر يطا جنوب الخليل، حيث أضرموا النار في مركبة وجرار زراعي وكتبوا شعارات عنصرية، كما هدموا "بركس" سكنياً في أريحا وشنقوا حماراً في جبع. - نفذت قوات الاحتلال سلسلة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مما زاد من التوترات في المنطقة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حرم جامعتي بيرزيت والقدس-أبوديس في رام الله والقدس وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما شن مستوطنون هجوماً على مسافر يطا جنوب الخليل تخلله إحراق مركبة وجرار زراعي وخط شعارات عنصرية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت وفتشت المباني، ومقرات ومخازن للأطر الطلابية في الجامعة ودمرت محتوياتها، واحتجزت عدداً من عناصر أمن الجامعة قبل أن تنسحب لاحقاً. وعلى أثر ذلك، أعلنت إدارة الجامعة تأخير الدوام الأكاديمي والإداري حتى الساعة التاسعة صباحاً حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين. كما اقتحمت قوات الاحتلال لاحقا حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة بسيارة مدنية اقتحمت محيط المخيم، قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى داخل المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي. وفي سياق آخر، استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء هدم منزل المقدسي موسى بدران في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بعد نحو شهر من إقدام بدران على هدم منزله ذاتياً لتفادي الغرامات المالية الباهظة، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مساكن الأهالي في تجمع وادي الرخيم بمنطقة سوسيا، مستخدمين الزجاجات الحارقة والحجارة، ما أدى إلى اشتعال النار بجرار زراعي ومركبة، إلى جانب خطّ شعارات عنصرية في المكان، وفق الناشط أسامة مخامرة.

إلى ذلك، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين هدموا مساء الاثنين، "بركس" سكنياً يعود للمواطن داوود البعران في منطقة سطيح بالديوك التحتا غرب أريحا. كما هاجم مستوطنون تجمع المعازي شرق بلدة جبع، وأقدموا على شنق حمار يعود للأهالي وطعنه.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم الثلاثاء سلسلة مداهمات واعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.