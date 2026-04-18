الضفة الغربية | قنابل غاز واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المزارعين في حلحول شمال الخليل، باستخدام قنابل الغاز والصوت لمنعهم من استصلاح أراضيهم، مما أدى إلى إصابات وحالات اختناق، واعتقال عدد من المزارعين قبل الإفراج عنهم لاحقاً. - الأراضي الزراعية في مناطق رأس القاضي وظهر البو ووادي الشنار محاصرة بمنفذ واحد، حيث أقامت قوات الاحتلال بوابة تمنع عبور المزارعين، مما يهدد 12 ألف دونم من الأراضي الزراعية. - شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية عمليات دهم واعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت إحراق مركبات ومعدات واعتداءات جسدية على المواطنين.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات المزارعين في بلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة رأس القاضي بهدف استصلاحها، ما أدى إلى وقوع إصابات، في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من الضفة الغربية عمليات دهم واعتقال واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال، بالتوازي مع هجمات أخرى شنّها مستوطنون.

وقال نائب رئيس بلدية حلحول خليل شطريط، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "عشرات المزارعين توجهوا إلى أراضيهم لاستصلاحها، لكن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم ومنعهم من الوصول إليها، ما أسفر عن عدة حالات اختناق، نُقلت أربع منها إلى المستشفى". وأضاف أن "القوات اعتقلت عدداً من المزارعين قبل أن تفرج عنهم لاحقاً".

وأوضح شطريط أن "الأراضي الواقعة في مناطق رأس القاضي وظهر البو ووادي الشنار والدور ووردان باتت محصورة بمنفذ واحد يمر أسفل الجسر على الشارع الالتفافي الاستيطاني الجديد، حيث أقامت قوات الاحتلال بوابة تحول دون عبور المزارعين".

وأكد أن "نحو 12 ألف دونم من أراضي حلحول الزراعية في تلك المناطق أصبحت محاصرة من جميع الجهات، فيما يواصل المستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، منع أصحابها من فلاحتها أو الوصول إليها".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية يبرود شرق رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز من دون تسجيل إصابات. كما أقدم مستوطنون على إحراق مقدمة مركبة ومحاولة إحراق مخزن ومعدات في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

من جهته، أفاد الناشط أسامة مخامرة "العربي الجديد" بأن "مستوطنين مسلحين أحرقوا مركبتين تعودان للشقيقين خالد وياسر أبو علي جنوب الخليل".

وفي تطورات ميدانية أخرى، هاجم مستوطنون قرية برقا شرق رام الله، وبدو عرب المليحات شمال أريحا، ومنطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، كما اعتدوا بالضرب على المواطن محمد قادري في منطقة عش غراب بمدينة بيت ساحور.