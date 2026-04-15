الضفة الغربية | عمليات هدم واقتحام وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

- نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، حيث هدمت منازل ومنشآت في القدس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين في مناطق متفرقة، مما زاد من التوتر في المنطقة. - اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، بينما شهدت مناطق أخرى اعتداءات للمستوطنين، شملت هجمات على قرى فلسطينية وتجريف طرق وإغلاقها بالسواتر الترابية. - شهدت مناطق مختلفة محاولات لفرض وقائع استيطانية جديدة، حيث وضع المستوطنون كرفانات وشقوا شوارع استيطانية، مما أدى إلى تعطيل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية وتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين.

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، إضافة إلى اعتقالات ومداهمات واسعة طاولت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بالتوازي مع اعتداءات متكررة للمستوطنين في عدة مناطق.

واقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، تخللتها طقوس تلمودية. كما بدأت آليات الاحتلال بهدم منزل في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. وبحسب محافظة القدس، نفذت آليات الاحتلال عمليات هدم وتجريف في منطقة روابي العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، وشرعت بهدم إسطبل خيول في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمالي القدس.

على صعيد آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا تجمع حلق الرمان غربي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء أثار حالة من الخوف بين السكان، حيث حاولوا اقتحام أحد المنازل، ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين آخرين هاجموا قرية دوما جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بتجريف الطريق الواصل بين القرية وخربة المراجم، إضافة إلى إغلاقه بالسواتر الترابية، وأدى ذلك إلى التضييق على الأهالي وقطع خطوط المياه.

إلى ذلك، أكد مليحات أن مستوطنين وضعوا كرفانات في أراضي قرية جورة الشمعة، جنوبي بيت لحم، جنوبي الضفة، في خطوة تُعد محاولة لفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض. وأشار مليحات إلى أن مستوطنين شرعوا بشق شارع استيطاني في منطقة واد المعلق شرقي بلدة تقوع، وهدموا مقبرة قديمة في المنطقة. وأكد مليحات أن مستوطنين قطعوا خطوط أنابيب المياه التابعة للمزارعين، قرب نبع عين العوجا، شمالي أريحا، ما أدى إلى تعطيل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية والرعوية، وأثر في ري المحاصيل وتربية المواشي.

وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أفاد الناشط أسامة مخامرة، في حديث مع "العربي الجديد"، بأنّ مستوطنين جلبوا جراراً زراعياً مع عربة مجرورة ووضعوه في بؤرة استيطانية قرب قرية خلة الضبع، في خطوة يُشتبه بأنها ناتجة عن مصادرة أو سرقة. وأشار مخامرة إلى أن مستوطنين آخرين شرعوا بأعمال توسعة في شارع قديم يربط بين منطقتي أشكارة وسوسيا، بهدف السيطرة عليه ومنع تنقّل الفلسطينيين، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه الأهالي أثناء وجودهم في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت اليوم الأربعاء مصنعاً لتشكيل الحديد ومنشآت صناعية أخرى في بلدة بيت أولا شمال غربي الخليل.

وفي سياق آخر، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عمليات مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم ثلاثة من مدينة نابلس، وخمسة من بلدة قصرة جنوبي نابلس، وثمانية آخرون من بلدة يعبد جنوب غربي جنين شمالي الضفة.