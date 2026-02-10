الضفة الغربية | عمليات هدم واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة في القدس والضفة الغربية، مستهدفة حي البستان في سلوان، مما أدى إلى تدمير ممتلكات فلسطينية واعتداءات على السكان، رغم وجود قرار قضائي بوقف الهدم. - شملت العمليات اعتقالات واسعة في نابلس وجنين، وهدم ورشة ومنزلين، مع إصدار إخطارات بوقف البناء في قرية المنيا واعتداءات في يعبد، واستيلاء على مركبات في قرية الفندق. - قام المستوطنون باعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك مهاجمة منازل وقطع الكهرباء وسرقة ممتلكات، مما زاد من التوترات في المنطقة.

شهدت القدس المحتلة وعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم وإجراءات عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع اعتداءات على الفلسطينيين، وحملات اعتقال واقتحامات، إضافة إلى هجمات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين. وبحسب محافظة القدس، تواصلت اليوم عمليات الهدم في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، حيث نفذت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها آليات ثقيلة وتحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، عملية هدم واسعة طاولت مخازن تعود للمواطن محمد عبد عودة داخل محل لبيع مواد البناء، ومرشات زراعية ومرائب مركبات في أفنية منازل لعائلة عودة، إضافة إلى مخازن لعائلة أبو دياب كانت تحتوي مقتنيات وأثاث منازل هُدمت سابقاً في الحي.

وترافقت عمليات الهدم مع اعتداءات مباشرة على الفلسطينيين، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان، فيما أمهلت سلطات الاحتلال الأهالي نحو 20 دقيقة فقط للاعتراض كإجراء شكلي. ورغم استصدار قرار قضائي من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، واصلت قوات الاحتلال عمليات الهدم، وأغلقت محيط المنطقة، واعتلت أسطح المنازل لتشديد الحصار. وأسفرت الاعتداءات بحسب محافظة القدس، عن إصابة أربعة مواطنين، قبل أن يتمكن الطاقم الطبي لاحقاً من نقلهم وتقديم العلاج الميداني لهم.

وفي سياق متصل، نفذت شرطة الاحتلال أمس الاثنين، حملة مداهمات وإجراءات قمعية واسعة في بلدة سلوان استهدفت محال تجارية، ومصالح مختلفة، بمشاركة وحدات خاصة، كما هدمت قوات الاحتلال ورشة إصلاح مركبات في بيت حنينا شمال القدس، واقتحمت بلدة عناتا شمال شرقي المدينة، وسلّمت عدة إخطارات بهدم منشآت. ووضعت قوات الاحتلال اليوم، مكعبات إسمنتية في منطقة دوار الضاحية ببيت حنينا، ما أدى إلى عرقلة حركة مركبات الأهالي.

وشملت الإجراءات اعتقال الشابين يزن عودة وياسر دويك خلال اقتحام سلوان والتنكيل بهما، إضافة إلى إبعاد القعقاع بكيرات ومحمد أبو الحمام عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد، وتسليم قرار مماثل للأسير المحرر صهيب الأعور. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينياً خلال اقتحام مدينة نابلس وعدة بلدات في محافظة نابلس، كما اعتقلت شاباً من بلدة بلعا شرقي طولكرم، وشابة من خربة امنيزل بمسافر يطا جنوبي الخليل، تزامناً مع سرقة مستوطنين مركبة في منطقة خلة الحمص في المنطقة.

واعتُقل شابان من حي المراح في جنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وداهمت محال تجارية، واحتجزت عدداً من الشبان، واعتدت عليهم بالضرب. واستولت شرطة الاحتلال على أربع مركبات في قرية الفندق شرقي قلقيلية، ونصبت بوابة حديدية على طريق عين شبلي شمالي أريحا، كما هدمت منزلين في بلدة برطعة جنوب غربي جنين، بحجة البناء دون ترخيص. وأخطرت قوات الاحتلال أمس، عشرة منازل بوقف البناء في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، وأصيب شاب بجروح وكدمات وآخرون بالاختناق في مسافر يطا، إضافة إلى هدم بركس شرقي الخليل يعود لعائلة سلطان.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، هاجمت مجموعات من المستوطنين منزل المواطن أحمد جبر النواجعة في قرية سوسيا بمسافر يطا، وأطلقت قطعان أبقارها في أراضي المواطنين بقرية البرج جنوبي الخليل، ما ألحق أضراراً بالمحاصيل. وقطع مستوطنون التيار الكهربائي عن تجمع شكارة شرقي دوما، جنوبي نابلس، وسرقوا سياج مزرعة في سهل بيت فوريك شرقي نابلس. وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، اعتدى مستوطنون على مواطنين في خربة سمرة، وأجبروا رعاة الماشية على ترك المراعي، فيما هاجم مستوطنون أطراف بلدة مخماس شمال شرقي القدس، وحاولوا سرقة أغنام وإحراق بركسات قبل أن يتصدى لهم الأهالي، بحسب المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد". كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينيين قرب بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، دون تسجيل إصابات.