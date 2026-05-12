الضفة الغربية | شهيد ومصاب في الرام والمستوطنون يواصلون هجماتهم

- تصاعدت الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، حيث شملت تخريب الممتلكات وقطع المياه ورفع أعلام الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد عامل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال. - قامت قوات الاحتلال بعمليات هدم واقتلاع للأشجار في مناطق مختلفة، مثل بيت لحم وقلقيلية، وأطلقت قنابل الغاز على أهالي مخيم طولكرم، وصادرت معدات في شمال غرب القدس. - نفذت قوات الاحتلال اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، شملت مخيمات شعفاط وقلنديا وعناتا، واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة، وأجبرت المقدسيين على هدم مبانٍ.

شن مستوطنون هجمات إرهابية على مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وسط اعتقالات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما استشهد عامل فلسطيني، مساء اليوم، وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهما اجتياز جدار الفصل المقام على أراضي بلدة الرام، شمال القدس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت شهيداً يبلغ من العمر 47 عاماً، بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام. وأفاد بأن طواقمه نقلت إصابة أخرى بالرصاص الحي في القدم لعامل حاول اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقبل ذلك واصل عشرات المستوطنين هجماتهم في رام الله على عائلات فلسطينية شرق قرية الطيبة شرقي المحافظة، عبر اقتحام ساحات المنازل بقطعان أغنام وتعمد تخريب وتدمير الممتلكات والمزروعات. ولليوم الرابع، واصل المستوطنون قطع المياه عن تجمع "أبو فزاع" البدوي في المنطقة نفسها.

ورفع مستوطنون أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال رام الله، فيما هاجم آخرون مركبات فلسطينيين بالحجارة بين دير دبوان ورمون شرق المحافظة.

وفي شمال الضفة، أطلق مستوطنون مواشيهم بين أشجار الزيتون في كفر ثلث شرق قلقيلية وتجمع الشجرة البدوي جنوب نابلس، كما خربوا أشجار زيتون في بلدة رابا جنوب شرق جنين، فيما نصب مستوطن مسلح حاجزاً على المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوبي الضفة، وعرقل حركة المواطنين.

وقال مدير منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين وضعوا بيوتاً متنقلة في منطقة خلة عجوري غرب دورا جنوب الخليل، وأقاموا بؤرة استيطانية في جسر الخلة ببلدة رمون شرق رام الله، وسط مخاوف من تهجير المواطنين وفرض وقائع جديدة على الأرض.

بينما هاجم مستوطنون خربة فرعا غرب بلدة دورا جنوب الخليل واعتدوا على سكان الكهوف وأجبروهم على مغادرة بعضها، كما أطلقوا مواشيهم في أراضٍ زراعية جنوب بلدة يطا جنوب الخليل، واعتدوا بالضرب على مواطن ونجله في بيت عينون شرق الخليل، ما تسبب بإصابتهما برضوض وكدمات.

عمليات هدم

في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة بيت سكاريا جنوب بيت لحم، وشرعت باقتلاع أشجار على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، فيما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه أهالي مخيم طولكرم أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، في ظل استمرار العدوان منذ أكثر من عام ونصف العام على مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين وما رافقه من تهجير للسكان.

كما صادرت سلطات الاحتلال حفاراً (باجر) يعود لمجلس الخدمات المشترك شمال غرب القدس أثناء عمله قرب مكب نفايات غربي بلدة بيت عنان، بحجة وجوده في منطقة مصنفة "ج".

ونفذت قوات الاحتلال اعتقالات واقتحامات في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت اعتقال شاب من مخيم شعفاط شمال القدس وشابين آخرين من مخيم قلنديا شمال القدس وعناتا (شرق)، إضافة إلى اعتقال فلسطيني أثناء وجوده في أرضه بمنطقة رجوم إعلي، وآخر بعد مداهمة منزله في واد الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين من مدينة نابلس وقرى سالم وتلفيت وبيت فوريك بالمحافظة، وفلسطينياً من بلدة علار شمال طولكرم، وثلاثة عمال أثناء إصلاح خطوط مياه متضررة في الأغوار الفلسطينية. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شرق جنين، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات، وداهمت وسط مدينة رام الله ومكتب قناة الجزيرة قرب دوار المنارة، وجددت إغلاق المكتب المغلق منذ نحو عامين.

وفي القدس، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، وأدوا ما يسمى بـ"السجود الملحمي" تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. في حين، أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي جلال الطويل على هدم غرفة معيشية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن الغرفة قائمة منذ عام 1975.