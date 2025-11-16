الضفة الغربية | شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال شرق نابلس

- استشهاد الشاب حسن شركسي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وإصابة شابين آخرين في الحادثة. - قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في الضفة الغربية، مستهدفة مخيم الدهيشة في بيت لحم والحي الشرقي في طولكرم، مع تنفيذ مداهمات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. - خلال عامين من التصعيد، استشهد 1072 فلسطينياً وأصيب نحو 10,700 آخرين، مع اعتقال أكثر من 20,500 شخص في الضفة الغربية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل الأحد - الاثنين، باستشهاد الشاب حسن شركسي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وفي السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

عاجل | استشهاد الشاب "حسن شركسي" برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم عسكر القديم شرق مدينه نابلس. pic.twitter.com/8J7dS9C4Mb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 15, 2025

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت الحي الشرقي بمدينة طولكرم شمالي الضفة. كذلك، شنت تلك القوات حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين.