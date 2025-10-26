- شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث استشهد شاب وأصيب آخرون في مواجهات متفرقة، بما في ذلك بلدة الظاهرية ومخيم الأمعري وبلدة الرام. - اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين، واعتدى مستوطنون على مزارعين في نابلس وبيت لحم، حيث دُمرت ممتلكات زراعية. - في الأغوار الشمالية، بدأ المستوطنون بتسييج أراضٍ زراعية، بينما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مما يزيد التوتر في المنطقة.

تواصلت، اليوم الأحد، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال سلسلة مداهمات واعتقالات في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. واستشهد عامل فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "استشهاد الشاب محمد بسام تياهة شعور (20 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة الظاهرية".

في موازاة ذلك، أصيب خمسة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، كما اعتقلت القوات أحد المصابين قبل انسحابها لاحقا من المخيم عقب مواجهات دارت في أزقته وشوارعه. كذلك، تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة الرام، شمال القدس، منذ ساعات برفقة طواقم من شرطة وضريبة الاحتلال، وسط مداهمات للمحال التجارية. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب بالرصاص الحي في الرجل بعد محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام.

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان بجروح خطيرة، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابتين خطيرتين برصاص قوات الاحتلال وصلتا إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة قباطية مساء اليوم الأحد. من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت مصابين اثنين بحالة خطيرة من جراء إصابتهما بالرصاص الحي في بلدة قباطية، وذلك بالتعاون مع إسعاف قباطية. في الأثناء، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت، مساء اليوم، عدداً من القرى والبلدات في محافظة جنين، من بينها بلدة قباطية، وانتشرت في شوارعها، وأطلقت الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى وقوع الإصابتين.

وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال على المزارعين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سمحت للمزارعين في البلدة بدخول أراضيهم صباح اليوم الأحد، قبل أن تعاود وتعتقل عدداً منهم وتعتدي عليهم بالضرب وتجبرهم على مغادرة أراضيهم.

واعتدى مستوطنون على المزارعين صباح اليوم الأحد، على شارع عوريف-عصيرة القبلية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون من بؤرة "الحاي" الرعوية الاستيطانية على مزرعة المواطن هاني مخالفة في سهل برقة شمال غرب نابلس، وحطموا السياج وخربوا محتويات غرفة زراعية. وفي بيت لحم، قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا، في اعتداء طاول أرضاً تبلغ مساحتها نحو دونمين.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من العمال في قرية حوسان غرب بيت لحم، واحتجزتهم لعدة ساعات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، عمليات مداهمة واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.

إلى ذلك، شرع مستوطنون، صباح اليوم الأحد، بتسييج مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية. وأكد الناشط أيمن غريب لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين شرعوا، في تسييج أراضٍ زراعية في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، تقدر مساحتها بنحو 500 دونم. وبحسب غريب، تعود ملكية هذه الأراضي إلى فلسطينيين يمتلكون أوراق "الطابو" التي تثبت ملكيتهم الرسمية لها.

وأكد غريب أن هذا الاعتداء يأتي بعد نحو أسبوع من اكتشاف الأهالي قيام أحد المستوطنين بتسييج أكثر من أربعة آلاف دونم من الأراضي الزراعية المملوكة رسمياً لحوالي 40 عائلة فلسطينية في الأغوار الشمالية، وسط استغلال واضح للأوضاع الناتجة عن الحرب على قطاع غزة والإغلاقات المتكررة التي تفرضها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.