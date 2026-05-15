- استشهد الفتى الفلسطيني فهد زيدان عويس برصاص جيش الاحتلال في قرية اللبن الشرقية، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه، مما يعكس الاعتداءات المستمرة على القرية. - شهدت قرية جيبيا اعتداءات من المستوطنين الذين أضرموا النار في مسجد ومركبات، وكتبت شعارات عنصرية، وأدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية هذه الجريمة ودعت المجتمع الدولي للتحرك. - قامت قوات الاحتلال باعتقالات واسعة في القدس ونابلس والخليل، واعتقلت شاباً ووالدته من المسجد الأقصى، مما يعكس التصعيد المستمر في الاعتداءات على الفلسطينيين.

استشهد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية، فيما أقدم مستوطنون فجر اليوم الجمعة على إحراق مسجد وعدد من المركبات وخط شعارات عنصرية في قرية جيبيا، شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس لـ"العربي الجديد"، إن الفتى فهد زيدان عويس (15 عاماً)، استشهد برصاص جيش الاحتلال الليلة الماضية أثناء وجوده في سهل قرية اللبن الشرقية، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال جثمانه. وأكد عويس أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى فهد "لمجرد الاشتباه"، ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه، مشيراً إلى أن قرية اللبن الشرقية تتعرض لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال والمستوطنين. من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه واعتدت عليها خلال محاولتها الوصول إلى منطقة إطلاق النار على الفتى عويس في قرية اللبن الشرقية، عقب بلاغ ورد من أهالي المنطقة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية باستشهاد عويس (15 عاماً)، مؤكدة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمانه.

في هذه الأثناء، هاجم مستوطنون فجر اليوم منازل الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية، وحاولوا خلع الأبواب، ما أثار حالة من الرعب بين الأهالي، كما أحرق مستوطنون فجر الجمعة مسجداً وعدداً من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية على جدران في قرية جيبيا، شمال غربي رام الله.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، "الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابات المستوطنين فجر اليوم، بإضرام النار في مسجد بقرية جيبيا، شمالي رام الله، وإحراق عدد من مركبات المواطنين وتدنيس حرمة القرية". واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتداء "ليس عملاً فردياً، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتحريض رسمي من حكومة الاحتلال لترهيب الفلسطينيين واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية"، وأكد البيان أن "إحراق بيوت الله عمل إرهابي جبان، يعكس عقلية التطرف التي لا تحترم الأديان ولا القوانين الدولية". وشددت الوزارة على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات المتكررة بحق المساجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية يشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في جرائمهم.

ودعت الوزارة الفلسطينيين إلى شدّ الرحال للمساجد وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، مطالبة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها "اليونسكو" ومؤسسات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية العاجلة لدور العبادة، كما دعت العالمَين العربي والإسلامي إلى التحرك الفوري لنصرة المقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية التي تتعرض، بحسب البيان، "لحرب شرسة من قبل الاحتلال".

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً ووالدته من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم، إلى جانب اعتقال عامل فلسطيني من بلدة الطور وشابين من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، وفق ما أفادت به محافظة القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال المسن الشيخ ماهر الخراز من منطقة الجبل الجنوبي (جبل الطور) في مدينة نابلس، بالتزامن مع اقتحام عدة أحياء في المدينة ومداهمة منازل، خاصة في البلدة القديمة وشارع مؤتة والجبل الجنوبي. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضاً قرية الزويدين، شرقي يطا، جنوبي الخليل، وأطلقت قنابل الصوت وفتشت منازل المواطنين في المنطقة.