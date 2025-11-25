الضفة الغربية | شهيد في نابلس وسط اقتحام واشتباكات

- استشهد فلسطيني في نابلس بعد تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق صواريخ على المبنى الذي تحصن فيه، بدعوى تورطه في قتل جنديين إسرائيليين العام الماضي. - اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، مما أدى إلى مواجهات واشتباكات مسلحة، واعتقال ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات. - تأتي هذه الأحداث ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينياً واعتقال الآلاف.

استشهد فلسطيني، مساء الاثنين، على يد قوة إسرائيلية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنه قتل العام الماضي جنديين إسرائيليين دهسا، وفق إعلام عبري. وقالت القناة 12 الخاصة: "المخرب الذي قُتل (لم تذكر اسمه) في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي ويمام (وحدة شرطية خاصة) هو الذي دهس مقاتلين اثنين بلواء كفير، في مايو/ (آيار) 2024 وقتلهما". وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن وقوع تبادل إطلاق نار مع فلسطيني شرقي مدينة نابلس.

وبحسب القناة، أسفر تبادل إطلاق النار عن استشهاد الفلسطيني عقب "إطلاق صواريخ على المبنى الذي تحصن داخله". من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القوات الإسرائيلية أطلقت على المبنى "صواريخ مضادة للدروع". وادعت أن الشاب "كان قد سلم لنفسه لقوات الأمن الفلسطينية في نابلس بعد تنفيذ عملية الدهس قرب المدينة". وأضافت: "طالبت إسرائيل بتسليمه، لكن الفلسطينيين رفضوا"، على حد ادعائها. ولم تعلق السلطات الفلسطينية على الفور بشأن ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مدينة نابلس وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن اعتقال 3 فلسطينيين، أحدهم جريح، وإصابة شخص رابع. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن قوات إسرائيلية اقتحمت شرق نابلس من ثلاثة محاور، حيث سُمع أصوات إطلاق نار وانفجارات تبين أنها استهدفت منزلا فلسطينيا، وسط إغلاق المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة والقنابل الضوئية والصوتية والغاز السام والمدمع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسمع دوي انفجارات في المنطقة". وأضافت أن "عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وأطلقت صاروخا باتجاه منزل في شارع الحسبة شرقا، ما أدى إلى احتراقه".

بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانين منفصلين، إن طواقمها تلقت بلاغا عن وجود إصابة (لم تحدد طبيعتها) داخل منزل في شارع الحسبة، مشيرة إلى منع طواقمها من الوصول للموقع. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المصاب مع انسحابه من داخل المنزل المستهدف. وأضافت أن طواقمها تعاملت أيضا في ذات المنطقة مع "إصابة لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، أصيب بجرح عميق في اليد نتيجة سقوطه عن مرتفع" دون تفاصيل أكثر.

وفي غرب نابلس، ذكر إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية وحاصر منزلا في المنطقة. كما ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم شارع يافا غرب نابلس "وحاصر منزلا هناك، ثم اقتحمه، واعتقل منه الشابين سامر السدة، ومحمد الشافعي".

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول، العربي الجديد)