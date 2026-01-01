الضفة الغربية | شهيد في نابلس واعتقال العشرات خلال اقتحام مدن عدة

- استشهاد الشاب خطاب محمد ضراغمة في نابلس بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانه، تزامناً مع اقتحام المدينة لاعتقال أحمد رامي حسيبا وتدمير منازل واعتقال أفراد من عائلته. - حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية شملت 50 مواطناً، معظمهم أسرى سابقون، مع عمليات اقتحام وتنكيل في رام الله والخليل وطوباس وطولكرم ونابلس وجنين والقدس. - اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية وطقوساً تلمودية، مع زيادة في عدد المقتحمين مقارنة بالعام السابق.

استُشهد الشاب الفلسطيني خطاب محمد ضراغمة (26 عاماً)، فجر اليوم الخميس، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طاولت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب ضراغمة برصاص الاحتلال في قرية اللبن.

وأكد أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية، رجا عويس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال نصبت كميناً قرب الطريق الرئيسي المحاذي لقرية اللبن الشرقية، حيث تمركز جنود الاحتلال بين الأشجار، وأطلقوا النار على شابين كانا يمران في المكان قبل وصولهما إليهم. وأوضح عويس أن أحد الشابين أُصيب وتمكن من الفرار، فيما استُشهد الشاب خطاب محمد ضراغمة، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه، قبل أن تُبلغ المجلس القروي عبر الارتباط الفلسطيني، الذي قام بدوره بإبلاغ عائلة الشهيد.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس فجر اليوم بهدف، اعتقال أحمد رامي حسيبا، وعندما لم تعثر عليه، دمرت ثلاثة منازل تعود للعائلة، ثم فجرت عبوة صغيرة داخل منزل والده، ما أدى إلى دمار واسع في محتوياته، قبل أن تعتقل شقيق أحمد ووالده، وتنسحب بعد نحو ثلاث ساعات، بحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" شقيق رامي، نضال حسيبا. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقداد بركات دوابشة من منزله في قرية دوما جنوب نابلس، علماً بأن والده معتقل منذ أكثر من أربعة أشهر.

اقتحامات ومداهمات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية

وطاولت الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات فجراً في اليوم الأول من العام الجديد، مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شّنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت 50 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية بما فيها القدس، غالبيتهم أسرى سابقون، ومنهم أسيرة سابقة. وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، طوباس، طولكرم، نابلس، جنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن سامي عمرو خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل، كما شنت حملة مداهمات في مخيم الفوار جنوب الخليل. من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها، وحققت ميدانياً مع عدد من الأهالي بعد تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق، قبل انسحابها لاحقاً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان علاء عمار، وثائر عمار، وبسام القدري عقب مداهمة منازلهم في مدينة طوباس شمال الضفة، كذلك اعتقلت الشاب بهاء بشارات في بلدة طمون جنوب طوباس. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني أبو ليل من مخيم عسكر القديم شرق نابلس، إضافة إلى اعتقال الشاب مؤمن الدبيك خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس. في حين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود الدشت وخليل إبراهيم مصفر من مخيم الأمعري، جنوب مدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، ومن مخيم قلنديا شمال القدس، إضافة إلى اعتقال تسعة شبان بينهم أسرى محررون خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

ووفق مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد إحسان خصيب في قرية عارورة، وخليل إبراهيم مصفر في مزارع النوباني، كما اعتقلت الشابين عيسى شلالدة وخلدون البرغوثي في بلدتي أبو شخيدم وكوبر شمال غرب رام الله، والأسير المحرر أحمد هريش في بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث أُلقيت قنبلة غاز داخل منزله ما تسبب بأضرار فيه، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر الشيخ إبراهيم محمود عبد المجيد في بلدة عابود غرب رام الله.

أكثر من 65 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في 2025

على صعيد آخر، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الأول من العام الجديد، ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوساً تلمودية داخل باحاته. وفي السياق، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في إحصائية لها، أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك من المستوطنين في عام 2025، بلغ 65364 مستوطناً. وأشارت الأوقاف الإسلامية في القدس في إحصائية مقتضبة، إلى أن هذا العدد أكثر من العام الماضي، بما يزيد عن 10000 مستوطن متطرف.

ويأتي تصعيد المستوطنين تجاه المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع إجراءات تعسّفية وتقييد لدخول المصلين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى، مع استمرار إبعاد نشطاء ومرابطين وصحافيين واعتقالهم والاعتداء عليهم.