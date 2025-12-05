الضفة الغربية | شهيد في نابلس برصاص الاحتلال واعتداءات للمستوطنين

- استشهد الشاب بهاء عبد الرحمن راشد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب نابلس، خلال مواجهات مع الشبان، حيث أصيب برصاص حي في الرأس، وأجريت له عملية إنعاش قلبي رئوي. - أضرم المستوطنون النار في مركبتين وخطّوا شعارات عنصرية في بلدة الطيبة شرق رام الله، كما استهدفوا خط نقل مياه في خربة الدير، واقتلعوا مئات أشجار الزيتون في عدة مناطق. - شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة برطعة، ضمن عملية "الحجارة الخمس" لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية أودلا جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما أحرق مستوطنون، فجراً مركبتَين خلال اقتحامهم بلدة الطيبة شرق رام الله، وسط الضفة، واقتلعوا عدداً من أشجار الزيتون في بلدات أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، استشهاد الشاب بهاء عبد الرحمن راشد (38 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب نابلس. وكان راشد قد أصيب خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب برصاص حي في الرأس، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا. وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه أجرت للمصاب عملية إنعاش قلبي رئوي داخل مركز طوارئ بيتا. وبحسب مصادر محلية، فقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية أودلا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة.

إلى ذلك، أضرم المستوطنون النار في مركبتَين، فجر اليوم الجمعة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل فلسطينية في بلدة الطيبة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر محلية. وتمكّن بعض الأهالي من السيطرة على الحريق، إلّا أنّ الحادث تسبّب في احتراق أجزاء من المركبتين. وفي حادث منفصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استهدفوا، اليوم الجمعة، خط نقل مياه يخصّ مزارعاً في خربة الدير في الأغوار الشمالية الفلسطينية، ما أضرّ بإمدادات المياه التي تعتمد عليها الزراعة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أنّ عدداً من أشجار الزيتون تعرّض لعمليات اقتلاع وتجريف في مناطق عدّة، إذ جرى اقتلاع نحو 400 شجرة زيتون في أراضي قرية قريوت جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما طاولت أعمال الجرف أراضي في سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله واقتُلعت نحو مئة شجرة زيتون، كما طاولت أراضي في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

من جهة أخرى، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة برطعة شمال غرب جنين شمالي الضفة الغربية، بحسب مصادر محلية. في المقابل، انسحبت قوات الاحتلال، مساء أمس الخميس، من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من الاقتحام والمداهمات، ولا سيّما في حي كفر سابا، عقب فرض حظر تجوّل على سكان الحي.

وشهدت محافظات شمال الضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق ضمن ما أطلقت عليه تل أبيب اسم عملية "الحجارة الخمس"، التي تهدف، بحسب مراقبين، إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، مع تكامل دور المستوطنين في تنفيذ سياسات التوسع الاستيطاني وفرض القيود على حرية الحركة للسكان المدنيين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة التي استمرت عامين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينياً وإصابة قرابة 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.