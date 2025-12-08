الضفة الغربية | شهيد في قلقيلية وإصابة طفلين في نابلس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الأحد، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام عدة بلدات ومدن في الضفة ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجراح واعتقال آخرين.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء الأحد، إن الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال وتم احتجز جثمانه، كما أصيب الشاب براء بلال عيسى قبلان بجروح خطيرة واعتقلت قوات الاحتلال شاباً آخر بين بلدتي عزون وعزبة الطبيب شرق قلقيلية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قام جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون بإطلاق الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية نابلس، ما أدى لاستشهاد أبو رياش، من سكان مدينة قلقيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقهما من الوصول إلى المركبة لبعض الوقت، قبل أن تسمح لهم بالتعامل مع المصاب. وأضافت الجمعية أن جنود الاحتلال أجبروا الطواقم بعد ذلك على مغادرة المكان واحتجزوا المصاب وجثمان الشهيد. وعقب إطلاق النار على المركبة أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس، شرق قلقيلية، المؤدي إلى بلدة عزون وعرقلت حركة المواطنين، بينما انتشر الجنود عند مدخل "عزبة الطبيب" المجاورة.

وفي شمالي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقهما نقلت إلى المستشفى طفلين (12 و17 عاماً) تعرضا للضرب من قبل الجيش قرب حاجز بيت فوريك العسكري شرق مدينة نابلس. كما أصيب طفل بشظايا رصاص أطلقه الجيش خلال اقتحام بلدة برقين، غرب مدينة جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي أشارت إلى أن الطفل أصيب بركبته أثناء "لعبه على دراجته".

وفي وسط الضفة الغربية المحتلة، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "شاباً (39 عاماً) أصيب برصاص حي من جيش الاحتلال، من بيت حنينا البلد (غرب القدس)". وباستشهاد الشاب الفلسطيني قرب قلقيلية، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عامين في الضفة الغربية إلى 1091، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال، وفق وكالة الأناضول.