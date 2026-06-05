الضفة الغربية | شهيد في رام الله وهجمات للمستوطنين في عدة مواقع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، استشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد أن أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزارة باستشهاده واحتجاز جثمانه.

وبعد إعلان استشهاده، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده رصدوا عدداً من الأشخاص قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على مركبات إسرائيلية على طريق رئيسي في منطقة قرية بيتين، مضيفاً أن "الجنود أطلقوا النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتل أحدهم".

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، الأمر الذي تسبب أيضاً في احتراق أرض زراعية وسط القرية، واستشهاد الشاب حميدة.

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وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد منها جراء رشقها بالحجارة. وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداء وقع في منطقة "واد الشاعر"، حيث يواصل مستوطنو بؤرتين استعماريتين أقيمتا حديثاً تنفيذ اعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم، شملت إغلاق الطريق ومهاجمة المركبات وإتلاف المزروعات.

وفي غرب رام الله، هاجم مستوطن عشرات الأطفال خلال وجودهم في ملعب قرية شقبا أثناء تدريب رياضي، ورشقهم بالحجارة والعصي قبل أن يلاحقهم بمركبته، ما أدى إلى إصابة المدرب يوسف النصري بحجر مباشر. وبحسب مجلس قروي شقبا، وقع الاعتداء بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز السام بكثافة تجاه المواطنين الذين هرعوا إلى المكان لحماية الأطفال وإبعادهم عن موقع الاعتداء.