الضفة الغربية | شهيد في رام الله ومستوطنون يقتحمون الأقصى

- استشهاد واعتقالات في دير دبوان: استشهد الشاب عودة عواودة بعد هجوم مستوطنين، واعتقل جيش الاحتلال عشرات الشبان، مما يزيد التوترات في المنطقة. - اقتحامات واعتداءات في المسجد الأقصى: اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال، واعتقلوا خمس نساء، مع اعتداءات في مناطق أخرى مثل بيت إمرين. - هجمات واعتداءات في الضفة الغربية: شهدت الضفة سلسلة هجمات، منها محاولة إحراق منزل في بيت إمرين، واعتداءات في قرى مثل المغير وجالود، مع إقامة بؤر استيطانية جديدة.

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، من بلدة دير دبوان، شرقي رام الله، وذلك بعد إصابته بجروح خطيرة جراء هجوم نفذه مستوطنون على البلدة. وأكد أمين سر حركة فتح في دير دبوان كمال عواودة، لـ"العربي الجديد"، استشهاد الشاب عودة عاطف عودة عواودة (26 عاماً)، بعد نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثراً بإصابته الخطيرة. كما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات في البلدة، طاولت عشرات الشبان.

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع ما يسمى "يوم استقلال إسرائيل"، فيما جرى اعتقال خمس نساء من باحات المسجد، في وقت سُجلت فيه اعتداءات متفرقة للمستوطنين في مناطق عدة، أدت إلى إصابة تسعة فلسطينيين، بينهم ثمانية من عائلة واحدة، في بلدة بيت إمرين، شمال غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأنّ المستوطنين واصلوا منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى، حيث أدوا طقوساً تلمودية داخل باحاته، فيما ردد عدد منهم أغاني أمام قبة الصخرة بالمسجد خلال الاقتحام. ويأتي ذلك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، كذلك أغلقت بلدية الاحتلال عدداً من الشوارع الرئيسية في المدينة بالتزامن مع فعاليات ما يسمى "استقلال إسرائيل"، ما تسبب في تضييق إضافي على حركة الفلسطينيين.

وأكدت محافظة القدس أنه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، خمس سيدات من ساحات المسجد.

قوات الاحتلال تهاجم جنازة شهيدين عقب اقتحامها قرية المغير

في غضون ذلك، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الشهيدين الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً)، والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاماً) عقب اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك خلال تشييعهما عقب يوم من استشهادهما برصاص المستوطنين خلال هجوم على مدرسة ذكور المغير الثانوية يوم أمس الثلاثاء.

وبحسب مصادر محلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل ذوي الشهيدين، بالتزامن مع وداع الأهالي لهما وانطلاق مسيرة التشييع، في محاولة لعرقلة مراسم التشييع داخل القرية، ورغم اعتداء قوات الاحتلال، واصل الشبان تشييع الشهيدين في طرقات القرية، ومن ثم الصلاة عليهما ومواراتهما في الثرى.

إصابات بمحاولة مستوطنين إحراق منزل عائلة شمالي الضفة

وفي شمال الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تعاملت ميدانيًا مع ثماني إصابات من جراء هجوم نفذه مستوطنون، مساء الثلاثاء، على قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، بعد محاولة إحراق منزل عائلة فلسطينية. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين رجلاً يبلغ من العمر 59 عاماً، وامرأة تبلغ 56 عاماً، وثلاث شابات، وطفلاً، ورضيعاً، وجميعهم أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الدخان، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 27 عاماً أُصيب بحروق من الدرجة الأولى في الوجه، وقُدِّم العلاج لهم في المكان.

من جهته، أكد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن ثمانية أفراد من عائلة واحدة، بينهم رضيع، أصيبوا بعد أن حاول مستوطنون إضرام النار في منزلهم في بيت إمرين، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنزل وإصابة أفراد الأسرة بحالات اختناق وحروق. وفي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، انتشرت قوات الاحتلال على مداخل عدد من البلدات جنوب جنين لتأمين اقتحامات للمستوطنين باتجاه مستوطنة "صانور"، فيما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال موقع مستوطنة "كاديم" المخلاة في الحي الشرقي من المدينة. وفي رام الله وسط الضفة، رُصدت تجمعات استيطانية جديدة، صباح اليوم الأربعاء، في بؤرة استيطانية قرب منطقة عين سامية شرق رام الله.

وفي السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن بالرصاص الحي في الظهر خلال هجوم للمستوطنين، عصر اليوم الأربعاء، على قرية دير دبوان، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا قرية دير دبوان وأطلقوا الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى وقوع الإصابة، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المصاب.

وفي سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين أقاموا، اليوم الأربعاء، بؤرة استيطانية جديدة في محيط قريتي جالود وقريوت، جنوب نابلس، وشقوا طرقاً بين منازل المواطنين.

كما سارت مسيرة لمركبات المستوطنين، اليوم الأربعاء، على مفرق بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله، مرورًا بمنطقة عين قينيا باتجاه طريق الجريوت، حيث جابت عدة شوارع في المنطقة.

وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس، جنوب بيت لحم، وسط إغلاق كامل للمنطقة ونصب حاجز عسكري ومنع المركبات من المرور، كما تزامن ذلك مع اقتحام مستوطنين محيط بلدة جناته وجبل هراسة في بيت ساحور شرق بيت لحم.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قطعوا مساء الثلاثاء، أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمالي الضفة. بالتزامن مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية، عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة، طاولت عدداً من الفلسطينيين.