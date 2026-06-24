الضفة الغربية | شهيد في جنين واعتداءات واسعة للمستوطنين

- استشهد الشاب محمد زايد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون بعد محاصرة منزله، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات وانتشرت في المنطقة. - اعتداءات المستوطنين شملت تكسير أشجار زيتون واعتداءات جسدية على الفلسطينيين في مناطق مختلفة، مع اقتحام خربة سدة الثعلة ومحاولة سرقة مواشٍ. - نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في الضفة الغربية، شملت اعتقالات وهدم منازل، مع استمرار الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية ومصادرة معدات زراعية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد زايد (29 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك، بعد محاصرة قوات خاصة إسرائيلية منزلاً تحصن بداخله الشاب زايد وإطلاقها النار باتجاهه. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة اليامون، وانتشرت في شوارعها وعلى أسطح عدد من المنازل، كما كثفت وجودها في محيط المنزل المحاصر، قبل الإعلان عن استشهاد الشاب الموجود بداخله.

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون اليوم الأربعاء والليلة الماضية، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تزامنا مع تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم واعتقال في عدد من المحافظات. وأكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين أقدموا الليلة الماضية، على تكسير ما يقارب 40 شجرة زيتون و20 شتلة من الأشجار الحرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي في منطقة واد الرخيم جنوب يطا، جنوب الخليل.

وبحسب مخامرة، فقد أغلق المستوطنون الطريق الواصلة بين خلة الحمص وواد الرخيم، وذلك عقب مهاجمتهم منطقة خلة الحمص والاعتداء على المواطنين بالضرب، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين نقلوا إلى مستشفى يطا الحكومي. كما أكد أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت خربة سدة الثعلة في مسافر يطا تحت حماية جيش الاحتلال، وقامت بمداهمة المساكن والكهوف والحظائر، وحاولت سرقة مواشٍ قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي نابلس، هاجم مستوطنو مستوطنة "يتسهار، منزل المواطن أيمن عطا الله صوفان في قرية بورين جنوب المدينة، ورشوا أفراد عائلته بغاز الفلفل أثناء خروجهم من المنزل، ما استدعى نقلهم إلى طوارئ مستشفى ابن سينا في بلدة حوارة المجاورة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنزل عقب الاعتداء. كما هاجم مستوطنون، في ساعات متأخرة من الليل، منزل المواطن هشام زبن في منطقة السهل بالقرية، وقاموا بتكسير مركبتين أمام المنزل.

على صعيد اقتحامات الاحتلال، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللتها تحقيقات ميدانية مع المواطنين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وكفر قليل جنوب نابلس وفتشت عدة منازل واستولت على مركبتين، فيما دهمت قرية مادما وفتشت عشرات المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية مع أصحابها دون الإبلاغ عن اعتقالات. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شاباً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وشابين من منطقة بيت فالوح شرق بيت لحم، وثلاثة من مدينة قلقيلية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت أمس الثلاثاء، منزلاً في المنطقة الشرقية من مدينة الخليل يعود للمواطن سعود الأطرش، كما اعتدت بالضرب على الأهالي وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وأخطرت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء بوقف البناء في ثلاثة منازل بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت اليوم الأربعاء، على معدات زراعية في منطقة الدير.