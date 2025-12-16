الضفة الغربية | شهيد في بيت لحم وعمليات هدم في رام الله والقدس

- استشهاد الفتى مهيب أحمد جبريل (16 عاماً) برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع، وارتفاع عدد الشهداء إلى 37 منذ أكتوبر 2023، وسط تصاعد العنف والاعتداءات بتواطؤ من قوات الاحتلال. - قوات الاحتلال تهدم منازل وقاعات أفراح في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص، وتقوم بعمليات اقتحام واعتقالات في نابلس وطولكرم ورام الله، مما يزيد من معاناة السكان. - استيلاء الاحتلال على 531 دونماً من أراضي جنين لأغراض عسكرية، وتكثيف الوجود العسكري في القدس، مما يهدد النسيج الاجتماعي والهوية الثقافية للمدينة.

استشهد الفتى الفلسطيني مهيب أحمد جبريل (16 عاماً)، ظهر اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص مستوطن إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وأكد رئيس بلدية تقوع محمد البدن، لـ"العربي الجديد"، استشهاد الفتى مهيب أحمد علي جبريل (16 عاماً)، متأثراً بإصابته بجروح خطيرة برصاصة في الرأس أطلقها مستوطن خلال مواجهات اندلعت قرب المدخل الشمالي المغلق للبلدة جنوب شرق بيت لحم.

وأوضح البدن أنّ الحادثة وقعت عقب انتهاء مسيرة تشييع جثمان الشهيد الطفل عمار صباح (16 عاماً)، الذي استشهد مساء أمس الاثنين، إذ تجمع عدد من الشبان قرب المدخل الشمالي للبلدة، المغلق منذ بداية الحرب على قطاع غزة، احتجاجاً على استمرار الإغلاق واقتحامات قوات الاحتلال، قبل أن يُصاب الفتى مهيب برصاصة مباشرة في الرأس، بعدما ترجل مستوطن كان يمر بمركبته على الشارع الالتفافي، وأطلق النار عليه من مسافة لا تقل عن 150 متراً، من دون أن يعترض جيش الاحتلال طريقه أو يمنعه من تنفيذ الجريمة.

وكان أهالي بلدة تقوع قد شيّعوا، ظهر اليوم، جثمان الشهيد الطفل عمار صباح، إذ انطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي شمال بيت لحم باتجاه منزل عائلة الشهيد في بلدة تقوع حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُصلّى على جثمانه ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإنه باستشهاد جبريل يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 15 شهيداً، فيما ارتفع العدد منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 37 شهيداً، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال. وفي سياق آخر، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية داخل ساحاته.

اعتداءات للمستوطنين

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، طارد مستوطنون اليوم رعاة أغنام فلسطينيين وحاولوا سرقة عدد من المواشي. من جهته، أكد المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين شنّت صباح اليوم هجوماً على منزل المواطن علي صباح في خربة هريبة النبي بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت عليه بالضرب، وحاولت سرقة المواشي بعد كسر أقفال الحظائر.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين اقتحموا اليوم قرية شلال العوجا شمال أريحا وأطلقوا مواشيهم بين منازل السكان، كما هاجموا فجر اليوم تجمع وادي أبو الحيات غرب العوجا، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بجروح متفاوتة، بينهم يوسف محمد كعابنة ونسيم يوسف كعابنة، إضافة إلى تدمير ممتلكات وبث حالة من الذعر بين الأهالي.

وأشار مليحات أيضاً إلى أن مستوطناً دهس أمس شاباً فلسطينياً قرب مفرق عين البيضا شرق طوباس، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة. في حين أكد مليحات أن قوات الاحتلال اقتلعت اليوم أكثر من 700 شجرة زيتون وجرفت أكثر من 80 دونماً من الأراضي الزراعية في قرية بدرس غرب رام الله، متسببة بخسائر واسعة للمزارعين.

هدم منازل

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في بلدة نعلين غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وقاعة أفراح في بلدة رافات شمال غربي القدس، بالتوازي مع اقتحامات واعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين. وأكد رئيس بلدية نعلين السابق عماد الخواجا، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منطقة المهلل الواقعة بين بلدة نعلين وقرية دير قديس غربي رام الله، برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بهدم منزل المواطن نادر الخواجا".

كما أفادت محافظة القدس، في بيان صحافي، بإصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في محيط منزل المقدسي سامر حمدية في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، إذ اقتحمت القوات البلدة وحاصرت المنزل. وفي بيان لاحق، أكدت المحافظة أنه رغم تقديم المحامي التماساً عاجلاً لمحكمة الاحتلال لوقف عملية هدم المنزل المذكور، فإنّ جرافات الاحتلال شرعت بتنفيذ عمليات الهدم بزعم البناء دون ترخيص، ضمن منطقة مصنفة "ج"، وفق اتفاقية أوسلو.

وأوضح الخواجا أن المنزل مكوّن من طابقين، وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت أصحابه بالهدم يوم أمس الاثنين، بحجة عدم الترخيص، ما اضطرهم إلى إخلائه قبل تنفيذ عملية الهدم. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت صباح اليوم، بهدم قاعة أفراح في بلدة رافات شمال غربي القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص، إضافة إلى إخطار منزل آخر في البلدة بالهدم.

مداهمات واقتحامات

من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عمليات مداهمة واقتحام لمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طاولت عدداً من الفلسطينيين. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً ستة مواطنين من محافظة نابلس، خلال اقتحامات متفرقة. كما اقتحم الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، واعتقل فلسطينياً عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

ودهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس، واعتقلت فتاة بعد مداهمة منزلها وتفتيشه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وفي بلدة عتيل شمالي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجراً فلسطينيَّين بعد مداهمة منزليهما في البلدة. وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، منها منازل لأسرى محررين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني واحتجاز عدد من الشبان لبعص الوقت دون أن يبلغ عن اعتقالات، وفق "وفا".

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا فجراً. ولفتت مصادر محلية للوكالة إلى أن الاحتلال دهم عدة منازل ومحال تجارية، واستجوب أصحابها، خلال اقتحامه بلدة سلواد، شمال شرقي رام الله، وبلدتي كوبر والمزرعة الغربية، شمال غربي المدينة، وقرية برهام شمالاً.

"أونروا" تحذر من أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس

وفي سياق آخر، نقلت الوكالة عن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريك، قوله إن المزيد من الأخبار الصادمة تتوالى من شمال الضفة الغربية، في أعقاب إصدار القوات الإسرائيلية أمر هدم جديد يستهدف مخيم نور شمس. وأوضح فريدريك أن أمر الهدم الجديد يضع نحو 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتباراً من 18 ديسمبر/ كانون الجاري، الأمر الذي سيؤثر على المئات من اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا أصلًا للنزوح القسري.

وأشار إلى أنه استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، فإن ما يقارب 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس كانت قد تضررت أو دُمّرت حتى قبل صدور أمر الهدم الأخير. وبيّن فريدريك أن هذا الأمر "يندرج ضمن نمط متكرر شهدته المنطقة خلال العام الحالي، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات في شمال الضفة الغربية، ما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير دائم في الطابع الجغرافي لهذه المخيمات". وأضاف أن عمليات الهدم هذه تُبرَّر بذريعة ما يُسمّى "الضرورة العسكرية"، مؤكداً أنها لا تجعل أحداً أكثر أماناً.

الاحتلال يستولي على 531 دونماً في جنين

إلى ذلك، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء دولة الاحتلال على 531 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة جنين شمال الضفة الغربية. وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإنّ الاستيلاء جرى من خلال أمرَين عسكريَين تحت مسمى "أوامر وضع يد" رُصدت اليوم، تهدف إلى شق طرق وإقامة أسيجة شائكة على أراضي المواطنين بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

واستهدف الأمر الأول مساحة قدرها 513 دونماً من أراضي قرى جبع والفندقومية وسيلة الظهر وعطارة جنوب جنين، وبرقة شمال غرب نابلس، ضمن الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/175/25، والذي يهدف إلى شق طريق محاط بالأسيجة يربط بين المواقع الاستيطانية التي أخليت في عام 2005، وهي صانور وحوش، وربطها ببعضها البعض، وفق الهيئة.

أما الأمر الثاني، فاستهدف وفق الهيئة مساحة قدرها 17.321 دونماً من أراضي قريتَي يعبد وعرابة في محافظة جنين، وتحديداً على امتداد الخط بين قريتَي امريحية وجبل العقدة إلى الغرب من مستوطنة "ميفو دوتان"، بهدف إقامة طريق أمني في المنطقة، وحمل الأمر العسكري الرقم ت/169/25.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال أصدر قراراً موازياً يقضي بإزالة الطبقة الشجرية عن مساحة واسعة من أراضي قرية يعبد في محافظة جنين، من خلال أمر عسكري مصنف بـ"اتخاذ وسائل أمنية"، يستهدف إزالة الأشجار عن مساحة 124 دونماً من الأراضي، وهو القرار العسكري الذي حمل الرقم 51/25، ويقع في المساحة الفاصلة بين بلدة يعبد ومستوطنة "موفو دوتان" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة جنين.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن دولة الاحتلال كثفت من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة، في قصدية واضحة للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وما يترتب على هذا النوع من الأوامر من فرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيّما في إطار ما يسمّى الطرق الأمنية والجدران والمناطق العازلة حول المستوطنات.

وبحسب بيانات الهيئة، فقد وزّع الاحتلال منذ مطلع عام 2025 ما مجموعه 91 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، أدت إلى مصادرة 2549 دونماً بالحجج الأمنية والعسكرية. وبالموازاة، كثفت سلطات الاحتلال من إصدار أوامر "اتخاذ الوسائل الأمنية" التي تستهدف الطبقة الشجرية، من خلال إصدار 46 أمراً من هذا النوع.

على صعيد آخر، اعتبرت محافظة القدس، في بيان لها، ما أُعلن عنه مؤخراً من توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، والتي تهدف إلى إحداث تغيير استراتيجي وجذري في البنية التحتية الأمنية داخل مدينة القدس المحتلة، عبر نقل بنى تحتية مركزية للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى المدينة، خطوة تمثل، وفق المعطيات المعلنة، أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري والمؤسّساتي الإسرائيلي داخل القدس المحتلة منذ عقود، وتشكل تصعيداً خطيراً في سياسة عسكرة المدينة وتحويلها إلى مركز محوري لعمل منظومة الأمن والجيش الإسرائيليَين، بما يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشاريع إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات عسكرية ومؤسّسات تجنيد، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع لجيش الاحتلال.

وأكدت المحافظة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع لا يمكن فصله عن سياسة الضم والتهويد الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى تحويل القدس المحتلة إلى قلب أمني وعسكري للدولة العبرية، في محاولة مكشوفة لإغلاق أي أفق سياسي مستقبلي، وإفراغ أي نقاش حول الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للقدس من مضمونه، عبر تكريس الأمر الواقع بالقوة.

وقالت محافظة القدس إن التصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال، والتي تربط هذا المشروع بما يسمى "تعزيز مكانة القدس في أولويات الأمن القومي" والرد على أي دعوات لتقسيم المدينة، تكشف بوضوح البعد السياسي والاستعماري للاتفاق، وتؤكد أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وحذرت المحافظة من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسّساتي للاحتلال داخل المدينة سيقود إلى مزيد من التضييق على المواطنين المقدسيين، وتصعيد الانتهاكات بحقهم، وتهديد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، في ظلّ ما تعانيه المدينة أصلاً من سياسات القمع والإغلاق والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف هذا المشروع الخطير، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة، والعمل الجاد على حماية مدينة القدس ومكانتها القانونية والتاريخية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في القدس عاصمةً أبديةً لدولته الفلسطينية المستقلة.

في السياق ذاته، اعتبرت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أداء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة السفير الأميركي لدى الاحتلال، طقوساً تهويدية قرب حائط البراق، يرافقها إشعال الشموع بمناسبة ما يسمى "عيد الحانوكا"، استفزازاً مقصوداً لمشاعر المسلمين في العالم، وانتهاكاً صارخاً لقدسية المسجد الأقصى، ومخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة، وتحظر أي تغيير في طابعها أو المساس بمقدساتها.

وأكدت المحافظة في بيان صحافي أن اقتحام نتنياهو والسفير الأميركي يمثل مساساً مباشراً بحرمة الأقصى، ويعكس دعماً سياسياً واضحاً لسلطة الاحتلال غير الشرعي، ويمنح إشارة مباشرة للمستوطنين لتكثيف اقتحاماتهم وانتهاكاتهم اليومية ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى نسف الوضع القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة.

وشددت محافظة القدس على أن توظيف الخطاب الديني الزائف، وربط الانتهاكات بروايات توراتية محرّفة يشكل تبريراً خطيراً للعدوان المستمر، ويغذي التحريض والكراهية لدى المتطرفين الإسرائيليين، ويحوّل المسجد الأقصى إلى ساحة صراع ديني مفتعل، بما يزيد التوتر ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وحملت المحافظة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صمتها وتقاعسها تجاه هذه الانتهاكات، مطالبةً بتحرك فوري لمساءلة إسرائيل ومستوطنيها، وفرض إجراءات رادعة تحمي القدس ومقدساتها، مع التأكيد الصريح لعدم وجود أي سيادة إسرائيلية على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، ولا سيّما القدس الشرقية.

وأكدت محافظة القدس أن مدينة القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وموقع تراث عالمي يخضع للوصاية الهاشمية المعترف بها دولياً. ورفضت محافظة القدس مطلقاً أي اقتحام أو اعتداء، معتبرةً هذه الممارسات إرهاب دولة منظماً يستوجب موقفاً دولياً حازماً وفورياً لحماية المدينة المقدسة ومقدساتها.

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين ويوقف بناء 8 منازل

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، حملة اقتحامات في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال مواطنَين فلسطينيَين وتوزيع إخطارات بوقف البناء في ثمانية منازل مأهولة. واعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في الخمسينيات من عمره خلال مداهمة بلدة عزون، شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة، حيث داهم أيضاً بناية قيد الإنشاء في البلدة.

وفي محافظة سلفيت، سلّمت قوات الاحتلال 8 إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل مأهولة ببلدة بروقين، بذريعة "عدم الترخيص". كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة كفل حارس شمال المدينة، وانتشرت في شوارعها ومحيطها لتأمين اقتحام مستوطنين لما وصفتها بـ"مقامات إسلامية"، بحسب "وفا".

وفي بلدة عنبتا، شرق طولكرم، شمالي الضفة، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن قوة إسرائيلية اعترضت مركبة فلسطينية واحتجزت عدداً من الشبان، ونكلت بهم ميدانياً قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وفي مدينة رام الله، قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن مستوطنين إسرائيليين تجمعوا عند المدخل الشمالي لبلدة سنجل، وأدّوا رقصات "استفزازية"، دون تسجيل أي احتكاكات مع السكان.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً غير مسبوق في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة. ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، قُتل أكثر من 1097 فلسطينياً وأصيب نحو 11 ألفاً، فيما تجاوز عدد المعتقلين 21 ألفاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.