- استشهاد واعتقالات في القدس: استشهد الشاب قاسم شقيرات برصاص الاحتلال في جبل المكبر، واعتُقل ثلاثة شبان آخرين. اقتحمت القوات حيّ بطن الهوى في سلوان وأخلت 11 منزلاً لعائلة الرجبي لصالح المستوطنين. - تصاعد التوترات في الضفة الغربية: شهدت الضفة اقتحامات واعتداءات، منها مداهمات في عناتا وهدم معرض سيارات في جنين. اعتدى المستوطنون في مسافر يطا وأضرموا النار في كفر قدوم. - محاولات استيطانية واعتقالات: في الأغوار، سيّج المستوطنون أراضٍ واستولوا على بئر مياه. هدمت قوات الاحتلال محالاً في بيت عوا واعتقلت الصحافي أيسر البرغوثي، مع استمرار إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، في بلدة جبل المكبر في القدس برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت أيضاً حيّ بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس، وأقدمت على إخلاء 11 منزلاً. وأعلنت محافظة القدس، في بيان لها، استشهاد الشاب المقدسي قاسم أمجد أبو الأعمل شقيرات (21 عاماً)، فجر اليوم، واعتقال ثلاثة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. وأشارت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طاولت ثلاثة شبان من البلدة، عُرف منهم محمد الصباح وعمر أبو الأعمل شقيرات.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، حيّ بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس، وأقدمت على إخلاء 11 منزلاً. وبحسب محافظة القدس، فإن المنازل مأهولة وتعود لعائلة الرجبي وتضم نحو 65 مقدسيًا، منها 4 شقق لعائلة يعقوب الرجبي وإخوانه، وشقة لعائلة رزق صلاح الرجبي، و5 شقق لعائلة نضال الرجبي وإخوانه، إضافة إلى شقة فتحي الرجبي، بهدف السيطرة عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

في سياق آخر، أكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت عائلة بصبوص قسراً من منزليها في حيّ بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واستولت على منزلين إضافيين لصالح الجمعيات الاستيطانية، بذريعة ملكية الأرض لليهود. ويعود المنزلان للمقدسي رأفت بصبوص ووالده، ويقعان ضمن بناية سكنية تضم أربعة منازل للعائلة.

وكانت مجموعات استيطانية قد استولت الأحد الماضي، على منزلين بعد اقتحامهما وتغيير الأقفال ووضع أسلاك على النوافذ، قبل أن يُستولى اليوم على المنزلين المتبقيين، علماً أن العمارة يسكنها أربعة أشقاء ووالدهم منذ ما قبل احتلال القدس بنحو 63 عاماً.

ووثقت محافظة القدس لحظة اقتحام قوات الاحتلال المنازل برفقة الكلاب وإخلاء العائلة قسراً وسط مشاهد قهر ودموع، بالتزامن مع دخول المستوطنين وتثبيت سيطرتهم على الموقع. وبحسب محافظة القدس، يأتي هذا الاستيلاء ضمن مخطط استيطاني واسع يستهدف حي بطن الهوى، وهو أحد أكثر مناطق سلوان تعرضاً لمحاولات التهجير القسري.

وفي تطور موازٍ، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس، ونفذت حملة مداهمات واسعة طاولت منازل ومحال تجارية. وخلال الاقتحام، أجبرت قوات الاحتلال المواطن خالد إبراهيم، صاحب مطعم "8 أكتوبر"، على إغلاقه وطالبته بتغيير اسمه فوراً، كذلك داهمت منزلي المواطنين محمد كامل الدبعي وراغب حمدان وفتشتهما دون تسجيل اعتقالات. وفي جنين شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت صباح الأربعاء معرض سيارات على شارع نابلس جنوبي المدينة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، قال الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، "إن المستوطنين اعتدوا صباح الأربعاء على المواطن حبيب العدرة، بعد أن هاجموا المواطنين في منطقتي رجوم إعلي وخلة عميرة، وأطلقوا مواشيهم قرب مساكن الأهالي، ما تسبب بتخريب محاصيل زراعية". كذلك أطلقت قوات الاحتلال بحسب مخامرة، قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت على الأهالي واحتجزت عدداً منهم في المنطقة.

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أضرم مستوطنون، فجر الأربعاء، النار في غرفة زراعية تعود للمواطن عبد تكروري في منطقة "النجمة"، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق.

محاولة فرض أمر واقع في الأغوار

وفي الأغوار الشمالية الفلسطينية، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد": "إن مستوطنين أقدموا صباح الأربعاء، على تسييج أراضٍ في خربة الحديدية، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع جديد يهدد مصادر رزق المزارعين". وأشار مليحات إلى أن مستوطنين استولوا أمس، على بئر مياه شمال بلدة الريحية جنوب الخليل، بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر وشق طريق استيطاني لتوسعة بؤرة أقيمت العام الماضي.

وفي بيت عوا غرب الخليل، كانت قوات الاحتلال قد هدمت أمس الثلاثاء، عدداً من المحال التجارية، بينما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون عند المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس شمال سلفيت، ضمن أعمال تجريف لتوسعة طرق للمستوطنين.

حملة اعتقالات في الضفة

في غضون ذلك، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق من الضفة، طاولت عدداً من الفلسطينيين، بينهم الصحافي أيسر البرغوثي من كفر عين شمال غرب رام الله. وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لليوم السادس والعشرين على التوالي منذ بدء الحرب على إيران، مانعة الفلسطينيين من أداء الصلوات فيهما.