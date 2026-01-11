الضفة الغربية | شهيد في الخليل واقتحام نابلس بعد إصابة جندي

- استشهد المواطن الفلسطيني شاكر الجعبري (58 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، حيث أطلقت النار على مركبته واحتجزت جثمانه. - اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس بعد تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة وإصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة. - تشهد الضفة الغربية عدواناً شاملاً من جيش الاحتلال، مع سقوط أكثر من ألف شهيد وتدمير مخيمات وتهجير سكانها، بالتزامن مع إرهاب المستوطنين والاستيلاء على الأراضي.

مقاومون اشتبكوا مع قوة خاصة بعد تسللها عبر شاحنتين إلى نابلس

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانه في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الهيئة بأن المواطن شاكر الجعبري (58 عاماً)، استشهد برصاص قوات الاحتلال ليل السبت - الأحد. وبحسب مصادر محلية، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه مركبة المواطن الجعبري، ما أدى إلى إصابته واستشهاده، قبل أن تقدم تلك القوات على احتجاز جثمانه.

من جهة أخرى، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بعد وقت قصير من تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى منطقة البلد القديمة من المدينة واشتباك مقاومين معها، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت عبر شاحنتين إلى محيط البلدة القديمة لتنفيذ عدوان وعملية عسكرية خاصة، لكنها بوغتت بكمين نفذه مقاومون بعد ثوانٍ من إفراغ الشاحنتين لعناصر الوحدة الخاصة. وأضافت المصادر أن عناصر القوة الخاصة شوهدوا وهم يفرون ويهربون بعد فشل مهمتهم.

لحظة هروب وحدة خاصة تابعة للاحتلال، بعد اكتشافها واندلاع اشتباكات مسلحة، أثناء تسللها إلى البلدة القديمة في مدينة نابلس. pic.twitter.com/yaU4Ztuptl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 11, 2026

وتخلل اقتحام القوة الخاصة إطلاق نار كثيف واشتباكات عنيفة اندلعت مع ساعات الصباح الأولى في البلدة القديمة ومحيطها. ولاحقاً دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نابلس. وقال جيش الاحتلال في بيان إن جندياً أصيب بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار استهدف قواته في نابلس، مضيفاً أن عملية ملاحقة المنفذين "بدأت".

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال انتشرت بعدة مواقع في نابلس، واعتلى عدد من الجنود أسطح بنايات، فيما تشهد سماء المدينة تحليقاً للطيران المروحي. وذكر الشهود أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط كلية الروضة وتمركزت في عدة مناطق بالجبل الشمالي في نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً حيّ الياسمينة في البلدة القديمة، وانتشرت في الشوارع والأزقة، ما أسفر عن سقوط إصابتين بالرصاص الحي وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، شنّ جيش الاحتلال عدواناً شاملاً على الضفة، أدى إلى سقوط أكثر من ألف شهيد، وتدمير مخيمات كبيرة وتهجير سكانها، مثل نور شمس وجنين وطولكرم (شمال)، وذلك بالتوازي مع حملة عنيفة من إرهاب المستوطنين، وعمليات استيلاء واسعة على الأراضي لأجل الاستيطان.