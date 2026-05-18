الضفة الغربية | شهيد في الخليل واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- استشهاد واعتقالات في الضفة الغربية: استشهد الشاب محمود العملة برصاص الاحتلال قرب بيت أولا، واعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من نابلس وقرية تل، بالإضافة إلى اعتقالات في الخليل وطولكرم. - اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى: نفذ المستوطنون اعتداءات على الفلسطينيين، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى، وإصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال، وتوزيع إخطارات هدم في مناطق مختلفة. - تصعيد في الأغوار الشمالية: تستمر اعتداءات المستوطنين بطرد راعٍ فلسطيني والاعتداء على أشجار الزيتون، وهاجم مستوطنون منزلًا في واد الرخيم مما أدى لاشتعال النار فيه.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، استشهاد الشاب محمود زياد محمود العملة (23 عاماً) متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال صباح أمس الأحد، قرب بلدة بيت أولا شمال الخليل. وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، اعتقالات واقتحامات وإخطارات هدم وتجريف أراضٍ نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، واقتحامات للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، ظهر الاثنين، الشاب فارس منصور أبو غنيم "أبو حسين"، وهو من أصول تعود إلى قرية كفر قليل جنوب نابلس، ويقطن مدينة نابلس، مشيرة إلى أنه مطارد منذ ثلاث سنوات، ويُعد أحد مطاردي مجموعة "عرين الأسود"، كما أنه زوج شقيقة الشهيد محمد العزيزي، أحد مؤسسي المجموعة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عصام إبراهيم رمضان، وشقيقه الطفل عمر (15 عاماً)، من قرية تل جنوب غرب نابلس. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وثلاثة آخرين من مدينة طولكرم، وفق ما أكدته مصادر محلية.

من جانب آخر، أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قدمه، مساء الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة تل العاصور، شرق بلدة سلواد، شرق رام الله، عقب هجوم نفذه مستوطنون على المنطقة.

وبحسب المصادر، أدى الهجوم إلى مواجهات مع الأهالي الذين تصدوا للمستوطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة الطفل، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووزعت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، إخطارات هدم ووقف بناء وعمل في 15 منزلاً، بينها منازل مأهولة، في منطقة الحلقوم ببلدة تقوع شرق بيت لحم، وشملت الإخطارات منشآت سكنية وأعمال بناء في المنطقة، وسط انتشار لقوات الاحتلال في الموقع.

كما قامت قوات الاحتلال، برفقة ما تُعرف بـ"الإدارة المدنية"، بتوزيع إخطارات هدم لمنشآت سكنية وزراعية في منطقة أم قصة جنوب شرق الخليل. وشرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في تجريف أراضٍ في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال راع فلسطيني

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين في اعتداءاتها على سكان التجمّعات الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة. وعممت مجموعة نشطاء غور الأردن اليوم بياناً وتوثيقاً حول أحد الاعتداءات وممارسات جنود الاحتلال والمستوطنين.

وجاء في البيان: "يُطرد راعٍ فلسطيني من حقلٍ فلسطيني خاص زرعه بجهد كبير، بينما يرعى مستوطن متطرف قطيعه الذي اشتراه بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، في كل مكان ودون أي إزعاج. شاهدوا، على سبيل المثال، الرجل ذا القميص البرتقالي القادم من البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حفات تانا يروك" لطرد (أ) من حقله"، مضيفاً "هذا المستوطن بادر إلى افتعال مواجهة مع (أ) لتوفير ذريعة لاستدعاء الجيش، الذي كان على تواصل معه طوال الحدث، من أجل المساعدة في الطرد". وأوضح البيان: "هذا ليس حادثاً منفرداً، بل نمط. المستوطنون وميليشيات المستوطنين يعملون كقوات صدمة، يشعلون مواجهات مع الفلسطينيين في المناطق التي يريدون السيطرة عليها، والجيش يستخدم هذه الذرائع لتعزيز الخنق الاقتصادي للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وكل ذلك بهدف إخلاء الفلسطينيين".

وتابع البيان: "الإزعاج، وإضاعة الوقت، والطرد والاعتقال غير القانوني، وست ساعات في قاعدة عسكرية تحت الشمس، تهدف جميعها إلى إنهاك الراعي وعائلته حتى ييأسوا ويتركوا أرضهم. جيش الاحتلال كثّف مؤخراً نشاطاته غير القانونية، التي يبرز فيها بشكل خاص الطرد من الأراضي الخاصة، والاعتقالات التعسفية المصحوبة بسوء المعاملة، وتفضيل تنفيذ أوامر المستوطنين على الالتزام بالقانون".

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين ضايقوا أطفالاً خلال توجههم إلى مدارسهم في تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق رام الله، عبر الوجود في محيط الطريق المؤدي إلى المدرسة، ما تسبب بإعاقة حركة الطلبة.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين واصلوا، اليوم الاثنين، الاعتداء على أشجار الزيتون قرب تجمع أبو فزاع الكعابنة في منطقة دوار "كراميلو" شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، عبر قطع عدد من الأشجار. ولفت مليحات إلى أن مستوطنين نفذوا، فجر الاثنين، أعمال تسوية وتجريف لأراضٍ في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة حمروش في الخليل.

من جانبه، أفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين مسلحين، وبحماية قوات الاحتلال، هاجموا منزل المواطن رياض يوسف شناران في واد الرخيم، ورشقوه بزجاجات حارقة، ما أدى إلى اشتعال النار في حظيرة أغنامه وفرن الطابون الخاص به، فيما أصيب شناران بحروق في يده أثناء محاولته إخماد الحريق.

واقتحم مستوطنون، صباح الاثنين، بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوساً تلمودية عند مدخلها للمرة الثانية خلال يومين، فيما أقدم مستوطنون، مساء الأحد، على إحراق أشجار زيتون في قرية برقا شرق رام الله.