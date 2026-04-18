الضفة الغربية | شهيد في الخليل واعتداءات واسعة للمستوطنين

- استشهد الشاب الفلسطيني محمد أحمد سويطي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أفقيقيس، واحتجزت جثمانه، بينما نفذت القوات عمليات اعتقال ومداهمات في الضفة الغربية، مما يعكس تصاعد التوترات. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وأغلقت طرقات، وأضرم مستوطنون النار في غرفة زراعية بقرية أبو فلاح، مما أدى إلى مواجهات وإصابات. - اقتحمت قوات الاحتلال قرية يبرود وأطلقت قنابل الصوت والغاز، وأحرق مستوطنون مركبات في قرى مثل عصيرة القبلية، مما يعكس استمرار التوترات والاعتداءات في الضفة الغربية.

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الغربية من مدينة دورا جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه. وبحسب بيان للهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، فإن الهيئة أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد أحمد سويطي (25 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، في بلدة أفقيقيس غربي مدينة دورا بمحافظة الخليل، مع استمرار احتجاز جثمانه.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب قرب مستوطنة "نجهوت" المقامة على أراضي المواطنين غربي مدينة دورا، بزعم وجوده في المكان وحمله سكيناً. وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية صباحاً قرية زبوبا غربي جنين شمالي الضفة الغربية، وشرعت بأعمال تجريف في الطرقات وإغلاق عدد منها، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وعلى صعيد آخر، أضرم مستوطنون الليلة الماضية النار في غرفة زراعية في قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان وتطلق النار باتجاه الأهالي الذين هبوا لإخماد الحريق والتصدي لهجوم المستوطنين، بحسب مصادر محلية.

يأتي هذا في وقت قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عشرات المزارعين في بلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة رأس القاضي بهدف استصلاحها، ما أدى إلى وقوع إصابات، في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من الضفة الغربية عمليات دهم واعتقال واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال، بالتوازي مع هجمات أخرى شنّها مستوطنون.

وقال نائب رئيس بلدية حلحول خليل شطريط، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "عشرات المزارعين توجهوا إلى أراضيهم لاستصلاحها، لكن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم ومنعهم من الوصول إليها، ما أسفر عن عدة حالات اختناق، نُقلت أربع منها إلى المستشفى". وأضاف أن "القوات اعتقلت عدداً من المزارعين قبل أن تفرج عنهم لاحقاً".

وأوضح شطريط أن "الأراضي الواقعة في مناطق رأس القاضي وظهر البو ووادي الشنار والدور ووردان باتت محصورة بمنفذ واحد يمر أسفل الجسر على الشارع الالتفافي الاستيطاني الجديد، حيث أقامت قوات الاحتلال بوابة تحول دون عبور المزارعين".

وأكد أن "نحو 12 ألف دونم من أراضي حلحول الزراعية في تلك المناطق أصبحت محاصرة من جميع الجهات، فيما يواصل المستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، منع أصحابها من فلاحتها أو الوصول إليها".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية يبرود شرق رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز من دون تسجيل إصابات. كما أقدم مستوطنون على إحراق مقدمة مركبة ومحاولة إحراق مخزن ومعدات في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

من جهته، أفاد الناشط أسامة مخامرة "العربي الجديد" بأن "مستوطنين مسلحين أحرقوا مركبتين تعودان للشقيقين خالد وياسر أبو علي جنوب الخليل".

وفي تطورات ميدانية أخرى، هاجم مستوطنون قرية برقا شرق رام الله، وبدو عرب المليحات شمال أريحا، ومنطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، كما اعتدوا بالضرب على المواطن محمد قادري في منطقة عش غراب بمدينة بيت ساحور.