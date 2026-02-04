الضفة الغربية | شهيد في أريحا واقتحامات لمناطق متفرقة

- استُشهد الشاب الفلسطيني سعيد نائل الشيخ (24 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أريحا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة خلال اقتحام المدينة، حيث تخللت الاقتحامات مواجهات مع شبان فلسطينيين. - شهدت الضفة الغربية سلسلة اقتحامات من قبل جيش الاحتلال، شملت مناطق مثل مخيم العروب وبلدة تقوع، وبلدات أخرى في جنين ونابلس، حيث اندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات. - في القدس، داهم جيش الاحتلال منزلَي الشقيقين الخطيب في حزما، محولاً إياهما إلى ثكنة عسكرية، وأصدر أوامر إخلاء جزئي في حي بطن الهوى بسلوان.

استُشهد شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب آخرون، وذلك ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي بمناطق متفرقة في الضفة، تخلل بعضها مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاماً) عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة أريحا. وأضافت الوزارة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى أريحا الحكومي قوله إن الشيخ استُشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن، والتي أدت لتهتك في الكبد.

وقبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "طواقمها في مدينة أريحا نقلت إلى المستشفى ثلاث إصابات، لشاب بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا نتيجة تعرضهما للضرب من قبل قوات الاحتلال". وذكرت "وفا" أن "عدد المصابين بلغ ستة، بينهم ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة أريحا، بينما أصيبت سيدة عقب دهسها من قبل تلك القوات".

من جهتها، أكدت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) تسجيل سلسلة اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية تخلل بعضها مواجهات، دون أن تشير إلى وقوع إصابات. ووفق الإذاعة، فإن مواجهات اندلعت جنوبي الضفة خلال اقتحام مخيم العروب شمال مدينة الخليل وبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وشمالي الضفة، قالت الإذاعة إن الجيش اقتحم بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وشارع البريد وسط المدينة، وبلدتي عورتا وبيتا جنوب شرق وجنوب مدينة نابلس. إلى ذلك، قالت محافظة القدس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم منزلَي الشقيقين محمد وإسماعيل علي قاسم الخطيب في بلدة حزما شمال شرق القدس، وأجبر العائلتين على إخلاء المنزلين بالقوة، قبل أن تحوّلهما إلى ثكنة عسكرية بموجب قرار عسكري.

وأشارت، في بيان، إلى أن "هذه الإجراءات باتت تتكرر بشكل يومي في البلدة منذ نحو أسبوعين، في تصعيدٍ متواصل يستهدف الأهالي ومنازلهم". كما سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أوامر إخلاء جزئي لمنزلي مواطنين فلسطينيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، بذريعة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881.

(العربي الجديد، الأناضول)