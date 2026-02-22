الضفة الغربية | شهيد شرقي نابلس وتصدٍّ لاعتداء مستوطنين في مخماس

- شيّع الفلسطينيون جثمان الشهيد محمد حنني في بيت فوريك بعد استشهاده برصاص الاحتلال، وسط اقتحامات واعتداءات متزايدة في الضفة الغربية. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، شملت اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، مما زاد من توتر الأوضاع. - تصاعدت عمليات هدم المنازل في القدس، حيث اضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتياً، في ظل سياسة تهدف لتضييق الوجود الفلسطيني، مع استمرار النشاط الاستيطاني.

شيّع الفلسطينيون، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد حنني (17 عاماً) في مسقط رأسه في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات لقوات الاحتلال واعتداءات من قبل المستوطنين.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد حنني من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث نُقل جثمان الشهيد إلى بلدته بيت فوريك، وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزلها، ثم نُقل إلى المسجد وأديت عليه صلاة الجنازة، ثم حمل الشهيد على الأكتاف وجاب به المشيعون شوارع البلدة وصولاً إلى المقبرة لمواراته الثرى. واستشهد الفتى حنني متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك أمس السبت.

وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، استشهاد حنني، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى محمد وهبي عبد العزيز حنني (17 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال، مساء أمس السبت، في بلدة بيت فوريك. وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس عميد صبح لـ"العربي الجديد": "إن حنني أُصيب برصاصة في رأسه، ووُصفت حالته بالحرجة جداً، حيث أُجريت له عملية إسعاف أولية سريعة في البلدة، ونظراً لوضعه الخطير نُقل إلى المستشفى الحكومي".

وأشار صبح إلى أن حنني نزف كميات كبيرة من الدماء، إذ تسببت الرصاصة بتلف أجزاء واسعة من الدماغ، ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته، فإنه فارق الحياة مع منتصف الليلة. كما أُصيب فتى في السادسة عشرة من عمره برصاصة في ساقه، ووصفت حالته بالمتوسطة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت فوريك منذ ساعات عصر أمس عقب هجوم نفذه مستوطنون على "حي الضباط" فيها، وقد أطلق الجنود النار صوب إحدى المركبات وحطموا زجاجها.

وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، ظهر اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته في اليوم الخامس من شهر رمضان. في حين أفاد المشرف العام حسن مليحات، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين طردوا ماشية المواطنين من المراعي في خربة سمرة بالأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، في اعتداء جديد طاول مصدر رزق السكان.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله، ما أثار حالة من التوتر والخوف بين الأهالي. ولفت مليحات إلى أن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في منطقة "رجوم إعلي" بمسافر يطا جنوب الخليل، وأجبروهم تحت التهديد على مغادرة المراعي، ما ألحق أضراراً مباشرة بمصدر دخلهم. في حين أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا تجمع "بئر المسكوب 1" البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق نابلس، وانتشروا بين مساكن الأهالي، فيما تصدى فلسطينيون لهجوم مستوطنين في قرية مخماس شمال شرق القدس وأجبروهم على الانسحاب من دون إصابات.

إلى ذلك، أغلق جيش الاحتلال الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس لتأمين تجمع مستوطنين على دوار الزيتونة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر وانتشرت في شوارعها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين واحتجزت شباناً داخل مقهى واعتدت عليهم، كما أغلقت محال تجارية وفتشت منازل. كذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

في سياق آخر، أكدت محافظة القدس، في بيان لها، أن أهالي بلدة مخماس، شمالي القدس المحتلة، تصدوا لاعتداء نفذه عدد من المستوطنين على أحد أحياء البلدة، في محاولة للاعتداء على الممتلكات، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتنتشر في محيط الحي. على صعيد آخر، أكد إعلام محافظة القدس، في بيان له، أن المواطن المقدسي مجدي عطية، من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، هدم منزله ذاتياً مساء السبت، بعد إخطاره من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بقرار الهدم قبل أشهر، وتهديده بتنفيذ العملية صباح الأحد وتحميله جميع التكاليف الباهظة.

وبحسب محافظة القدس، فإن عطية اضطر لهدم منزله المكوّن من غرفتين ومطبخ وحمامين، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، قسرياً لتفادي دفع تكاليف الهدم لبلدية الاحتلال، والتي تُفرض بأضعاف مضاعفة، إضافة إلى تجنب الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال المرافقة لطواقم البلدية خلال عمليات الهدم. ويعيش عطية في المنزل منذ أربع سنوات برفقة زوجته وولديه، ليجد نفسه وعائلته دون مأوى.

ووفق محافظة القدس، يأتي هذا الهدم في سياق تصعيد ملحوظ لسياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، بما في ذلك خلال شهر رمضان، خلافاً لما كان معمولاً به في سنوات سابقة حين كانت سلطات الاحتلال تمتنع نسبياً عن تنفيذ عمليات الهدم خلال الشهر الفضيل. وأشارت المحافظة إلى أن قائد شرطة الاحتلال الجديد كان قد صرّح قبل أيام بأنه سيوعز لقوات الشرطة بمرافقة طواقم بلدية الاحتلال خلال عمليات الهدم في رمضان، في مؤشر واضح على المضي قدماً بهذه السياسة.

ووفق المحافظة، فإنه في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال هدم منازل المواطنين المقدسيين ورفض منحهم تراخيص بناء، تمضي في المقابل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية للمستوطنين على أراضي المواطنين في القدس ومحيطها، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على الوجود الفلسطيني وتعزيز السيطرة على الأرض.

في سياق منفصل، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، مساء السبت، الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام عند مدخل "فرش الهوى"، غرب الخليل، دون وقوع إصابات. في حين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة نعلين غرب رام الله، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها وأحياءها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، ودهمت منزلي الشقيقين محمد وإسماعيل علي قاسم الخطيب في منطقة "طبلاس"، وفتشتهما، ولاحقت عدداً من الشبان في محيط البلدة واستجوبتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الطفل يوسف جلال أبو نبعة (15 عاماً) من بلدة الزاوية غرب سلفيت، كما اقتحمت قرية سرطة، غرب سلفيت، وانتشرت في عدة أحياء منها، وأقامت حواجز عسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدداً من الفلسطينيين من تجمع "الحثرورة" البدوي، قرب الخان الأحمر، جنوب مدينة أريحا، بينهم الطفل حسام صرايعة (13 عاماً)، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" المشرف على منظمة "البيدر" الحقوقية حسن مليحات. في حين أفاد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد" بأن مستوطنين يرتدون لباس جيش الاحتلال اعتدوا على المسن مفضي ربعي ونجله مجد في قرية التوانة بمسافر يطا أثناء فلاحتهما أرضهما، ما تسبب بإصابتهما بجروح ورضوض، كما اعتقلت قوات الاحتلال نجله بعد ذلك.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بلدات بلعا وعنبتا ودير الغصون في محافظة طولكرم، وجابت الشوارع الرئيسية في البلدات المستهدفة، ونصبت حواجز فيها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقّل المركبات والمواطنين، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، مع تحليق طائرات التصوير، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

مستوطنون يسيّجون منطقة "جبل العالم"

إلى ذلك، سيّج عشرات المستوطنين المسلحين، فجر اليوم الأحد، منطقة "جبل العالم" في بلدة نعلين غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، وسيطروا على كامل مساحتها البالغة أكثر من 500 دونم. وقال رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، في حديث لـ"العربي الجديد"، "إن عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا نحو الساعة الخامسة فجراً منطقة جبل العالم"، موضحاً أن عدد المسلحين قُدّر بنحو 20 مستوطناً، إضافة إلى قرابة 30 آخرين شرعوا بأعمال التسييج على الأرض.

وبيّن الخواجا أن المستوطنين "سيّجوا منطقة جبل العالم المكونة من جبلين بالكامل، وصولاً حتى الوادي، وليس فقط ما يُسمى جبل العالم"، مؤكداً أن المساحة التي جرى تطويقها تتجاوز 500 دونم، وتشمل كامل المنطقة الجبلية حتى السفح والوادي، مشدداً على أن الأراضي تعود ملكيتها لعدد من الأهالي وتوجد بشأنها أوراق رسمية تثبت حقهم فيها. وأشار الخواجا إلى أن في الجبل بؤرة استيطانية أقيمت أول نقطة لها قبل نحو خمس سنوات، وشهدت خلال تلك الفترة مواجهات متكررة، حيث كان المستوطنون ينسحبون ثم يعودون للتوسع مجدداً.

ولفت الخواجا إلى أنه خلال فترة الحرب على غزة، زاد المستوطنون من وجودهم في رأس الجبل، حتى وصل عدد الكرافانات والخيام والبركسات إلى نحو عشر وحدات، زُوِّدت بالكهرباء والمياه، كما مُدّ إليها طريق ترابي شبه معبّد. وأشار الخواجا إلى أن المستوطنين جلبوا أمس السبت سياجاً معدنياً، وبدأوا اليوم بتطويق الجبل والسيطرة عليه بالكامل.

وأكد الخواجا أن "جبل العالم" يقع على بعد عشرات الأمتار فقط من منازل المواطنين، ما يشكل خطراً مباشراً على الأهالي، ويثير مخاوف من تحوله إلى مستوطنة كبيرة، خصوصاً في ظل إعلان الاحتلال مؤخراً شرعنة 12 بؤرة استيطانية جديدة، وسط تخوفات من أن تكون هذه البؤرة ضمنها.

وأشار الخواجا إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جبل العالم بالنسبة للمستوطنين، كونها منطقة مرتفعة، ولقربها من الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية ومناطق عام 1948. ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث صادرت سلطات الاحتلال، وفق إعلانات رسمية، عشرات آلاف الدونمات، كما أُقيمت قرابة 160 بؤرة استيطانية جديدة خلال الفترة ذاتها.