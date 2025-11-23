الضفة الغربية | شهيد بهجوم مستوطنين على بلدة دير جرير شرقي رام الله

- استشهد الشاب براء خيري معالي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير جرير، أثناء تصدي الأهالي لهجوم مستوطنين بحماية الجيش. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات واسعة من قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت هدم مساكن وتجريف أراضٍ واعتداءات جسدية، مما أدى إلى تشريد عائلات وإصابة العديد من الفلسطينيين. - اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى ونفذوا طقوساً استفزازية، بينما أغلقت قوات الاحتلال الحواجز ومنعت عودة المواطنين إلى منازلهم، مما زاد من التوترات في المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب براء خيري معالي استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه في بلدة دير جرير، خلال تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون. وبحسب مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، فإن مستوطنين هاجموا أطراف البلدة بحماية جيش الاحتلال، قبل أن يتجمع الأهالي للتصدي لهم. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه المواطنين.

وشهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، اليوم الأحد، اعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، شملت هدم مسكن وتجريف أراضٍ ومداهمات للمنازل في عدد من البلدات. وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات "العربي الجديد"، بأن قوات الاحتلال هدمت مسكناً من الصفيح في منطقة الرأس الأحمر ببلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى تشريد العائلة التي تقطنه.

وفي محافظة الخليل، أشارت مصادر محلية إلى أنّ مستوطنين شرعوا في تجريف أراضٍ قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال المدينة، كما هاجمت مجموعات مستوطنين مساء السبت، تجمع أبو فلاح البدوي في الخان الأحمر، واعتدت بالضرب على الطفل عامر أبو داهوك، مما أدى إلى إصابته وترويع الأهالي.

وفي القدس، حاول مستوطنون مساء السبت، مهاجمة مزارع الأغنام والبركسات على الأطراف الشرقية لبلدة مخماس شمال شرق المدينة، قبل تصدي الأهالي لهم في ظل وجود كبير لقوات الاحتلال. ونفذ المستوطنون صباح الأحد، أعمال تجريف قرب منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ضمن توسع مستمر للمستوطنات بما يحد من حركة الأهالي واستغلالهم لأراضيهم، بحسب ما أكد حسن مليحات.

وفي البادية الشرقية جنوب شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين، على خلفية اتهام مستوطن لهم بتكسير نافذة مركبته، فيما اندلعت مواجهات مع مستوطنين في تجمع "المعازي" قرب جبع، أمس، كما اقتلع مستوطنون أشجاراً في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وسرقوا مقطورة جرار زراعي من أراضي المسعودية شمال غرب المدينة.

في سياق آخر، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى ونفذوا طقوساً تلمودية استفزازية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند شارع الشهداء وسط الخليل ومنعت عودة المواطنين إلى منازلهم.

إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في الرام شمال القدس. في حين، أصيب عامل في الأطراف السفلية برصاص قوات الاحتلال شرق بيت لحم، إضافة إلى إصابة فلسطينيين آخرين في قلقيلية بالأطراف السفلية خلال اقتحام المدينة، كما أصيب فلسطيني بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين.

واندلعت مواجهات في بلدة كوبر شمال غرب رام الله دون وقوع إصابات، بينما أصيب شابان واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل.