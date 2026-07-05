- استشهد الطفل الفلسطيني وليد نضال أبو سنينة (16 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا، مما أدى إلى إصابة أربعة آخرين واعتقال ثلاثة شبان، وارتفع عدد الشهداء في محافظة القدس إلى 12 منذ بداية العام. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات من قبل المستوطنين، منها إحراق مطعم في قرية اللبن الشرقية، واقتحام باحات المسجد الأقصى، واعتداءات في تجمع الكعابنة البدوي وبلدة سنجل ومسافر يطا. - اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين في مناطق مختلفة، بما في ذلك برقة وجنين وأريحا، حيث اختطفت الشاب طارق ماهر زكارنة واعتقلت بسام إبراهيم سليم الشيش.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أحرق مستوطنون مطعماً في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ونفذوا اعتداءات في عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل وليد نضال وليد أبو سنينة (16 عاما) وإصابة طفلين آخرين برصاص الاحتلال في الأطراف السفلية في مخيم قلنديا، فيما أفادت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الطفل أبو سنينة وإصابة أربعة آخرين، تزامناً مع اعتقال ثلاثة شبان. وبحسب المحافظة، فقد ارتفع عدد الشهداء في محافظة القدس منذ بداية العام الحالي إلى 12 شهيداً.

من جانب آخر، أفاد أمين سر حركة فتح في بلدة اللبن الشرقية، رجا عويس، لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم، مطعماً يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس، ويعود لشقيقه رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، وذلك بعد تحطيم أبوابه وسرقة مبلغ مالي من داخله.

وأشار عويس إلى أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة جامعة الزيتون القريبة، فيما تقدر الخسائر الناجمة عن إحراقه بنحو مليون شيكل بالعملة الإسرائيلية (نحو 350 ألف دولار). إلى ذلك، اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.

من جانب آخر، أفادت محافظة القدس بأن مستوطناً اقتحم تجمع الكعابنة البدوي "الكسارات" قرب بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، وأطلق أغنامه بين مساكن المواطنين. وأوضحت المحافظة أن المستوطن تعمد التجول بأغنامه بين منازل الأهالي، ومواصلة استفزازهم وممارسة العربدة ضدهم، إضافة إلى عرقلة حركة السكان ومنعهم من الدخول إلى التجمع أو الخروج منه، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية شرق القدس.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا، اليوم الأحد، محيط منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله، بعدما وصلوا برفقة مواشيهم وحاولوا اقتحام المنازل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الانسحاب.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، أفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت محيط مسكن المواطن محمد الجبارين في منطقة شعب البطم، وعمدت إلى استفزاز أفراد العائلة، قبل أن تقطع كابل الكهرباء المغذي للمسكن. وأشار مخامرة إلى أن مستوطنين اقتحموا أيضاً منزل الشقيقين مهند وفادي محمد الجبارين، وحاولوا الاعتداء عليهما بالضرب، قبل أن تعتقلهما قوات الاحتلال وتنقلهما إلى جهة غير معلومة.

إلى ذلك، أفاد الناشط بشار القريوتي بأن مستوطنين سرقوا عربة تعود للمواطن محمود الزكي، بعد تسللهم إلى قرية قريوت جنوبي نابلس. في حين، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب الخليل.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أربعة فلسطينيين من بلدة برقة شمال غرب نابلس، بينما اختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، الشاب طارق ماهر زكارنة، بعد اقتحام شارع نابلس في مدينة جنين، ومحاصرة عمارة سكنية، ومداهمة منزله وتفتيشه. وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني بسام إبراهيم سليم الشيش (51 عاماً)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.