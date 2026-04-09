الضفة الغربية | شهيد برصاص مستوطنين في قرية تياسير شرق طوباس

- استشهد الشاب علاء خالد صبيح برصاص المستوطنين خلال مواجهات في قرية تياسير، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه واحتجزت جثمانه. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات متعددة من المستوطنين، منها إصابة طفل في مخيم العروب واعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين في القدس ونابلس، بالإضافة إلى اختطاف شابين وطفل. - أكد الناشطون سرقة مستوطنين لعشرة رؤوس ماشية في تجمع "عرب الكعابنة"، مما يعكس تصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

استشهد الشاب علاء خالد صبيح برصاص المستوطنين، خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية، في محيط البؤرة الاستيطانية في قرية تياسير شرق طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط عنان غنام لـ"العربي الجديد"، "إن مجموعة من الشبان حاولوا التصدي للمستوطنين الذين تجمعوا قي محيط البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على أراضي قرية تياسير، وحاولوا التصدي لاقتحامهم القرية"، قبل أن يطلق أحد المستوطنين النار تجاههم، ما أسفر عن إصابة الشاب صبيح.

وبحسب غنام فإن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب، واحتجزتهم وصادرت الأجهزة المحمولة منهم. وقال مسعف طلب عدم ذكر اسمه في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الشاب كان ملقى على بعد أمتار منه ينزف بشدة، غير أن جنود الاحتلال منعوه من إنقاذه"، لافتاً إلى أنه تم احتجاز جثمان الشهيد وجرى نقله بآلية عسكرية لجهة مجهولة.

وشهدت الضفة الغربية اعتداءات للمستوطنين الليلة الماضية، حيث تعرّض شاب في قرية العقبة شرق طوباس لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء عمله في مزرعته، وفق مصادر محلية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً آخر خلال محاولته التصدي للهجوم.

وفي الخليل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت الليلة الماضية مع إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً برصاص حي أطلقته قوات الاحتلال داخل مخيم العروب، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أكد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين اعتدت، أمس الأربعاء، على الطفلين الشقيقين محمود ومحمد فريد حمامدة (13 و11 عاماً)، في منطقة "فاتح سدره" بمسافر يطا جنوب الخليل، قبل أن تحاول سرقة أغنامهما. وأكدت محافظة القدس أن مستوطنين هاجموا، مساء الأربعاء، ممتلكات الفلسطينيين في منطقة "المزارع" بقرية مخماس شمال شرق القدس.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية إصابة سيدة فلسطينية بالاختناق، مساء الأربعاء، بعد رشها بغاز الفلفل من قبل مستوطنين في بلدة بورين جنوب نابلس، بينما أطلق المستوطنون الرصاص الحي في الهواء لترويع الأهالي. كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اختطفوا الليلة الماضية شابين من قرية عينابوس جنوب نابلس، واعتدوا عليهما ونزعوا ملابسهما قبل الإفراج عنهما لاحقاً.

وأشارت المصادر إلى أن مستوطنين آخرين اختطفوا الطفل أسيد محمود (14 عاماً) من قرية قبلان جنوب نابلس واقتادوه إلى مستوطنة "إيتمار"، قبل أن يتم الإفراج عنه. فيما أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين سرقوا، أمس الأربعاء، عشرة رؤوس من الماشية في تجمع "عرب الكعابنة" غرب قرية العوجا في أريحا شرق الضفة.