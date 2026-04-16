الضفة الغربية | شهيد برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غربي القدس

- استشهاد الفتى محمد مراد ريان (17 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانه خلال اقتحام البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واعتقالات واسعة. - تصاعد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تشمل اقتحامات شبه يومية واعتقالات، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من تفاقم العنف في ظل غياب الأفق السياسي. - اعتداءات المستوطنين تتزايد، حيث هاجموا مزرعة فلسطينية في جفنا واستولوا على 160 رأسًا من الأغنام، ونصبوا خيمة جديدة في بؤرة استيطانية شمال الخليل.

أعلنت محافظة القدس، في بيان لها، استشهاد الفتى محمد مراد ريان (17 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، فيما أُصيب مواطن آخر، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث أقدمت على احتجاز جثمان الشهيد. ووفق محافظة القدس، فقد اندلعت مواجهات في بلدة بيت دقو تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال، التي نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طاولت عددًا من منازل الفلسطينيين.

وأفادت محافظة القدس بأن المواجهات اندلعت عقب تنفيذ قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة استهدفت عددًا من منازل المواطنين في بلدة بيت دقو، مشيرة إلى أن القوات احتجزت عددًا من الشبان والأهالي، وأخضعتهم لتحقيق ميداني. وفي جنوب جنين، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت، صباح اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في قرية مركة، فيما شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية عمليات اقتحام مماثلة تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أكد المشرف العام في منظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين هاجموا، الليلة الماضية، مزرعة فلسطينية في بلدة جفنا شمال رام الله، واستولوا على 160 رأسًا من الأغنام بعد استهداف المزرعة بشكل مباشر. وأكد مليحات أن مستوطنين نصبوا، أمس، خيمة جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل، بين عدد من البؤر القائمة في المنطقة، في خطوة تشير إلى توسيع الوجود الاستيطاني هناك.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشمل اقتحامات شبه يومية للبلدات والمخيمات، تتخللها مواجهات مع الفلسطينيين واعتقالات واسعة. كما تتزامن مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين على القرى والممتلكات الفلسطينية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تفاقم العنف في الضفة الغربية، في ظل غياب أي أفق سياسي وتراجع الضغوط الدولية لوقف الانتهاكات.