الضفة الغربية | شهيد برصاص الاحتلال شرق نابلس وسط اقتحامات واعتقالات

- استشهد الشاب حسن أحمد جميل موسى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر القديم شرق نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة. تم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمخيم عسكر القديم. - شهدت الضفة الغربية سلسلة اقتحامات واعتقالات، منها مخيم الدهيشة في بيت لحم والحي الشرقي في طولكرم، واعتقال الشاب بهار صبارنة ضمن حملة اعتقالات واسعة. - تجددت اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة، حيث اقتحموا بلدة سنجل وحطموا مركبات، وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية عند مدخل عطارة، مما أعاق حركة المواطنين.

استشهد فتى، وأصيب آخر، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر القديم، شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب حسن أحمد جميل موسى (19 عاماً) بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس الليلة الماضية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن، قوله إن فتيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثراً بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين.

وفي وقت لاحق، شيّع الفلسطينيون ظهر اليوم الأحد، جثمان الشاب الفلسطيني في مسقط رأسه في مخيم عسكر القديم. وألقت عائلة الشهيد موسى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه في منزلها عقب وصوله من مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه في المسجد. وحمل جثمان الشهيد موسى على الأكتاف وجابوا به شوارع مخيم عسكر القديم وصولاً إلى مقبرة الشهداء في المخيم حيث ووري جثمانه في الثرى.

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت أيضاً الحي الشرقي بمدينة طولكرم شمالي الضفة. كذلك، شنت تلك القوات حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة.

من جانب آخر، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت صباح اليوم، مع إصابة عامل يبلغ من العمر (26 عاماً) بالرصاص الحي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالي القدس، حيث جرى نقله إلى المستشفى بحالة وصفت بالمتوسطة.

وأكدت محافظة القدس في بيان صحافي، أن إصابة العامل تأتي في استمرار لنهج استهداف العمال الفلسطينيين بقصد القتل. وأشارت محافظة القدس إلى تسجيل إصابات متواصلة نتيجة إطلاق النار المباشر أو جراء السقوط خلال الملاحقة وما يرافقها من كسور وإعاقات جسدية.

وفي سياق آخر، نفّذت قوات الاحتلال اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت أكثر من عشرة مواطنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشاب بهار صبارنة (45 عاماً) والد الشهيد الطفل بلال (15 عاماً)، الذي استشهد مع الطفل محمد أبو عياش (15 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، الخميس الماضي، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانيهما.

تجدد اعتداءات المستوطنيين

في غضون ذلك، أكدت بلدية سنجل أن عشرات المستوطنين اقتحموا فجر اليوم، المدخل الشرقي للبلدة شمال رام الله، وحطموا أربع مركبات بعد التسلل في جنح الظلام، في اعتداء وصفتْه البلدية بأنه "محاولة لبث الرعب بين الأهالي وإيصال رسائل ترهيب لسكان البلدة الصامدين". في حين، أفادت مصادر محلية باقتحام مجموعات من المستوطنين صباح اليوم، أطراف قرية المغير شرق رام الله، حيث داهموا أراضي زراعية تحت حماية قوات الاحتلال.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم البوابة الحديدية عند مدخل عطارة شمال رام الله، ما أجبر المواطنين على سلوك طرق طويلة للوصول إلى وجهاتهم، وبالتزامن، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قرية النبي صالح شمال رام الله، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودقّقت في بطاقات الركاب، مما سبّب إعاقة حركة المواطنين.