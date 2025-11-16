الضفة الغربية | شهيد برصاص الاحتلال شرق نابلس واقتحام مخيم الدهيشة

- استشهد فتى وأصيب آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر القديم في نابلس، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي على المواطنين، مما أدى إلى استشهاد أحد الفتيين وإصابة الآخر. - في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم والحي الشرقي في طولكرم، وشنّت حملة مداهمات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. - خلال عامين من التصعيد، استشهد 1072 فلسطينياً وأصيب نحو 10,700 آخرين، مع اعتقال أكثر من 20,500 شخص في الضفة الغربية.

استشهد فتى، وأصيب آخر، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر القديم، شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن، قوله إن فتيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، أحدهما بالرصاص الحي بالصدر، واستشهد متأثراً بإصابته، والآخر برصاصة بالظهر، ونقل إلى المستشفى. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين.

في موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت أيضاً الحي الشرقي بمدينة طولكرم شمالي الضفة. كذلك، شنت تلك القوات حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم على مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها ومخيماتها، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين.