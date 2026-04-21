الضفة الغربية | شهيدة متأثرة بإصابة سابقة في جنين وهجمات للمستوطنين

- استشهدت رجاء بيطاوي من مخيم جنين متأثرة بإصابة تعرضت لها قبل عامين ونصف خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمنزلها، تاركة خلفها خمسة أطفال وزوجاً يعاني من إعاقة. - شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، شملت هدم مدرسة المالح الأساسية، والاعتداء على منازل ومزارعين في مناطق متعددة. - نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في مناطق متفرقة، مع تهديد بهدم محال تجارية في بلدة جبع قرب مستوطنة "ترسلة".

استشهدت الفلسطينية رجاء فضل محسن بيطاوي "عويس" (48 عاماً) من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابة تعرضت لها قبل نحو عامين ونصف خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمنزلها في المخيم، بحسب ما أفاد به والدها في حديث مع "العربي الجديد". وقال والد الشهيدة: "إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل ابنته في مخيم جنين قبل نحو عامين ونصف العام، وفجّرت باب المنزل، ما أدى إلى إصابة ابنته في الرأس بشظايا وارتطام مباشر تسبب بكسور في الجمجمة"، موضحاً أنها دخلت في غيبوبة منذ ذلك الوقت، وبقيت تتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين.

وأشار الوالد إلى أن ابنته الشهيدة متزوجة وأم لخمسة أطفال، ثلاث بنات وولدين، أكبرهم يبلغ من العمر نحو 17 عاماً، فيما يبلغ أصغرهم 9 سنوات، لافتاً إلى أن زوجها يعاني إعاقة ناجمة عن جلطة سابقة.

في سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا برفقة آليات، منطقة المالح في الأغوار الشمالية شرقي طوباس، وأقدموا على هدم مدرسة المالح الأساسية التي تضم ستة صفوف، ويتلقى فيها الطلبة تعليمهم في المراحل الأساسية. في الموازاة، أفاد مليحات بأن مستوطنين يرتدون ملابس تشبه زي جيش الاحتلال، حاولوا صباح اليوم، طرد مزارعين من أراضيهم في منطقة واد أعمر جنوب قرية المغير شمال شرقي رام الله، بعد انتشارهم في الأراضي الزراعية ومحاولة منع الأهالي من العمل فيها.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين هاجموا كذلك، منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، ليل أمس الاثنين، حيث طاول الاعتداء محيط المنازل، وأثار حالة من الهلع بين الأهالي. ونفذت قوات الاحتلال مساء أمس، عملية هدم في موقع موسى أبو داهوك قرب المنطقة الصناعية في أريحا، طاولت عدة منشآت في الموقع. وفي جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني ونجله فجر اليوم، جراء تعرضهما للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما هاجم مستوطنون منزلاً يعود لعائلة الطيب في منطقة الظهرات في بلدة بيتا، وحطموا محتوياته قبل انسحابهم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوبي نابلس، ودهمت عشرات المنازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي من دون الإبلاغ عن اعتقالات. وأخطرت قوات الاحتلال مساء الاثنين، بهدم محال تجارية في بلدة جبع جنوبي جنين، والمقامة على الشارع الرئيس، بذريعة قربها من مستوطنة "ترسلة" التي عاد إليها المستوطنون رسمياً قبل يومين بعد إخلائها قبل أكثر من عشرين عاماً. وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم، وليل أمس، عمليات دهم واقتحام لمنازل الفلسطينيين، تخللتها اعتقالات لعدد من المواطنين وإخضاع آخرين لتحقيقات ميدانية.