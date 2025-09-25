الضفة الغربية | شهيدان في طمون واعتقالات بسعير

- استشهد الشقيقان علاء ومحمد سليمان بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلهما في بلدة طمون، شمالي الضفة الغربية، حيث تسللت قوات خاصة وحاصرت المنزل مع تعزيزات عسكرية وتحليق مكثف للطائرات المسيرة. - شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سعير واقتحمت مدينة قلقيلية، بينما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة واد الحمص، وتم نقله إلى مستشفى في بيت لحم. - تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 1043 فلسطينياً وإصابة نحو 10,160 واعتقال أكثر من 19,000.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الخميس، باستشهاد الشقيقين المطاردين علاء ومحمد سليمان، بعد اشتباكهما مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلهما في بلدة طمون، جنوب شرقي طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ليل الأربعاء - الخميس بلدة طمون وحاصرت منزلا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلا في أطرافها الشرقية، تبعتها تعزيزات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

في موازاة ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة سعير، شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية (شمال)، انطلاقا من الحاجز الجنوبي، بحسب المصدر ذاته.

ومساء أمس الأربعاء، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد الحمص بين قرية دار صلاح بمحافظة بيت لحم وصور باهر بمحافظة القدس، وفقا لـ"وفا". ونقلت الوكالة عن مُسعف محلي أن طاقم إسعاف تعامل مع إصابة مواطن في الثلاثينيات من عمره بالرصاص الحي في القدم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في بيت لحم. وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1043 فلسطينيا، وإصابة نحو عشرة آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.