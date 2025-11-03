الضفة الغربية | شهيدان في الخليل ونابلس برصاص مستوطن وقوات الاحتلال

- استشهد الشاب أحمد الأطرش برصاص مستوطن قرب الخليل، بينما توفي الفتى جميل حنني متأثرًا بجراحه بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في بيت فوريك. منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول للأطرش، واعتقلت الطفل محمود دراغمة في طوباس. - اعتدت قوات الاحتلال على مواطنين في نحالين وهاجم مستوطنون مزارعين في عقربا أثناء قطف الزيتون. - تواصل المستوطنات التوسع شرق الخليل، حيث أقيمت بؤرة استيطانية جديدة، وتم تجريف أراضٍ فلسطينية ونصب كرفانات للمستوطنين.

استشهد فجر اليوم الاثنين الشاب أحمد ربحي الأطرش برصاص مستوطن قرب مدخل مدينة الخليل الشمالي، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى جميل حنني (17 عامًا)، متأثرًا بجروحٍ حرجة بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال مساء أمس الأحد، في بلدة بيت فوريك بقضاء نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها مُنعت من الوصول إلى الشهيد الأطرش في منطقة رأس الجورة، وتركته قوات الاحتلال ينزف حتى فارق الحياة، قبل أن تنقل جثمانه إلى جهة غير معلومة بعد استدعاء عائلته للتعرف إليه.

ومساء أمس الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا من مدينة طوباس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود خير الدين عبد الله دراغمة (17 عاما)، بعد مداهمة منزل عائلته.

إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواطنين في بلدة نحالين، غربي بيت لحم، أثناء وجودهم في أراضيهم لقطف ثمار الزيتون. كما هاجم مستوطنون، أمس الأحد، مزارعين خلال قطف ثمار الزيتون في بلدة عقربا، جنوبي نابلس.

وتواصل مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام إقامة بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بهدف ربط بؤر استيطانية مقامة على أراضي شرق الخليل وصولاً إلى شمالها.

وخلال أيام الأسبوع الماضي، جرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة "البويرة - جبل جويحان"، شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ونصبت الكرفانات وخطوط المياه والكهرباء، وحضرت ثماني عائلات من المستوطنين الذين يحملون السلاح واستوطنت في البؤرة التي أعلنت صفحات المستوطنين أنه أطلق عليها اسم "بيت إينوت"، وفق ما أعلن المستوطن المتطرف إليشع يارد، وهو أحد قادة حركة شبيبة التلال.