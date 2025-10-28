الضفة الغربية | شهيدان بعد حصار قوات الاحتلال كهفاً وقصفه في جنين

أخبار
رام الله

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
28 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:54 (توقيت القدس)
تصاعد الدخان من منازل في جنين عقب هجوم إسرائيلي، 17/7/2025 الأناضول
تصاعد الدخان من منازل في جنين عقب هجوم إسرائيلي، 17 يوليو 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- استشهد فلسطينيان في كفر قود بجنين بعد حصار كهف لساعات واندلاع اشتباكات، حيث نفذ جيش الاحتلال قصفًا جويًا استهدف المنطقة.
- قوات الاحتلال حاصرت كهفًا في وادي حسن، مستخدمة جرافات وآليات عسكرية، مما أدى إلى مواجهات مسلحة وانفجار كبير وتصاعد الدخان.
- تشهد الضفة الغربية تصعيدًا من قوات الاحتلال، مع حملات مداهمة واعتقال يومية، وفرض قيود على تنقل الفلسطينيين، وحماية المستوطنين المتطرفين.

الاحتلال حاصر منزلاً بمنطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود في جنين

أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة

مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل تخللها انفجار كبير

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهيدين في بلدة كفر قود في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد حصار أحد الكهوف لساعات، وسط اندلاع اشتباكات، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال حاصرت كهفاً في منطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت جرافات وآليات عسكرية إلى المكان وفرضت طوقاً مشدداً على المنطقة، قبل اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها انفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قنّاصة وحدة اليمام الخاصة قتلوا المسلحين اللذين كانا يختبئان داخل كهف، وبعد ذلك قصف سلاح الجو الموقع لتدمير البنية التحتية التي كانا يتحصنان فيها. واحتجزت قوات الاحتلال جثماني الشهيدي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، 19 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

الضفة الغربية | الاحتلال يشنّ حملة مداهمات ويعتقل قيادياً في "حماس"

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيداً كبيراً لقوات الاحتلال، إذ تشن حملات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومي في مختلف المناطق، كما تفرض إجراءات مشددة على تنقل الفلسطينيين وتنصب حواجز على مداخل بلداتهم وقراهم، تزامناً مع حمايتها للمستوطنين المتطرفين الذين يشنون هجمات ممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
خافيير ميلي بعد فوز حزبه بانتخابات التجديد النصفي، 26 أكتوبر 2025 (لويس روبايو/فرانس برس)
التحديثات الحية
تحليلات
مباشر

فوز ميلي بالانتخابات النصفية: الأرجنتين لمزيد من الليبرالية المتطرفة

تدريبات للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، 8 يوليو 2025 (جلاء مرعي/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

توغلات إسرائيلية تعيد تشكيل خريطة الجنوب السوري

سجن طرة جنوب القاهرة، 11 فبراير 2020 (خالد دسوقي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الإفراج عن سجناء سياسيين في مصر مقابل ملاحقة آخرين وتأجيل محاكماتهم