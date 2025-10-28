الضفة الغربية | شهيدان بعد حصار قوات الاحتلال كهفاً وقصفه في جنين

- استشهد فلسطينيان في كفر قود بجنين بعد حصار كهف لساعات واندلاع اشتباكات، حيث نفذ جيش الاحتلال قصفًا جويًا استهدف المنطقة. - قوات الاحتلال حاصرت كهفًا في وادي حسن، مستخدمة جرافات وآليات عسكرية، مما أدى إلى مواجهات مسلحة وانفجار كبير وتصاعد الدخان. - تشهد الضفة الغربية تصعيدًا من قوات الاحتلال، مع حملات مداهمة واعتقال يومية، وفرض قيود على تنقل الفلسطينيين، وحماية المستوطنين المتطرفين.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهيدين في بلدة كفر قود في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد حصار أحد الكهوف لساعات، وسط اندلاع اشتباكات، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال حاصرت كهفاً في منطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت جرافات وآليات عسكرية إلى المكان وفرضت طوقاً مشدداً على المنطقة، قبل اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها انفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

#شاهد| طائرات الاحتلال تستهدف مجدداً محيط المنزل المُحاصر في منطقة واد حسن في كفر قود شمال غربي جنين شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/QxGq3LFx9F — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 28, 2025

وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قنّاصة وحدة اليمام الخاصة قتلوا المسلحين اللذين كانا يختبئان داخل كهف، وبعد ذلك قصف سلاح الجو الموقع لتدمير البنية التحتية التي كانا يتحصنان فيها. واحتجزت قوات الاحتلال جثماني الشهيدي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيداً كبيراً لقوات الاحتلال، إذ تشن حملات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومي في مختلف المناطق، كما تفرض إجراءات مشددة على تنقل الفلسطينيين وتنصب حواجز على مداخل بلداتهم وقراهم، تزامناً مع حمايتها للمستوطنين المتطرفين الذين يشنون هجمات ممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.