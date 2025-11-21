الضفة الغربية | شهيدان برصاص الاحتلال قرب القدس

- استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في كفر عقب شمال القدس، حيث تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابات خطيرة ونُقل المصابون إلى المستشفى. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة الفتى عمرو خالد أحمد المربوع (18 عامًا) والطفل سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عامًا) متأثرين بإصابتهما. - تعرض مواطنون لإصابات في هجوم للمستوطنين على خربة المركز جنوب الخليل، حيث هاجم المستوطنون المسلحون مساكن المواطنين بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابات وتدمير ممتلكات.

استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ "طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى".

وأضافت الوكالة، أنه في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، والطفل سامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، "اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الفتيين المربوع ومشايخ".

في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين ، مساء الخميس، بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنيين على خربة المركز جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وذكر الناشط أسامة مخامرة أنّ مجموعة من المستعمرين المسلحين، هاجمت مساكن المواطنين في خربة المركز بمسافر يطا، واعتدت على الفلسطينيين بالحجارة والهراوات، ما أدى الى إصابة المواطن يوسف مخامرة ونجله محمد بجروح بالرأس والوجه، وآخرين برضوض وكدمات، بالإضافة إلى تكسير نوافذ ومحتويات بعض المساكن.

ومساء أمس الخميس، أحرق مستوطنون إسرائيليون، مستودع قطع غيار سيارات في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنطقة الواقعة بين بلدتي حوارة وأودلا المجاورة، وأحرقوا مستودع قطع غيار للسيارات. وأفادت المصادر بسماع أصوات انفجارات وتصاعد الدخان نتيجة حرق المستودع، الذي يملكه المواطن محمد الدلال، في منطقة سهل البلد القريبة من الشارع الالتفافي.

وخلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، سجلت الضفة الغربية 7 آلاف و154 اعتداءً لمستوطنين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأسفرت تلك الجرائم عن استشهاد 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعاً سكانياً. وإجمالاً، أدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال حرب الإبادة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً، وإصابة ما يزيد عن 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار.