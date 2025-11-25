الضفة الغربية | شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس وجنين

- استشهد الشابان الفلسطينيان سلطان عبد العزيز وخالد اشتية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس، وسط اشتباكات عنيفة وحرائق بعد محاصرة وتدمير مواقع في المدينتين. - شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد براء معالي في دير جرير، بينما قامت جرافات الاحتلال بتجريف أراضٍ في المسعودية وهدم منزل في بيت لحم، وهاجم مستوطنون بلدة مخماس. - شهدت الضفة الغربية مداهمات واعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال، مع اعتداءات مستوطنين على منازل في رام الله، وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتهما في منزلين خلال الساعات الماضية في جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانين منفصلين، الثلاثاء، استشهاد الشاب سلطان عبد العزيز (22 عاماً) برصاص الاحتلال في قرية مركة جنوب جنين، والشاب خالد اشتية (30 عاماً) في نابلس.

وزعم جيش الاحتلال أن الشابين نفذا بشكل منفصل عمليات أدت إلى مقتل جنود إسرائيليين في أوقات سابقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت صباح اليوم إلى قرية مركة جنوب جنين وحاصرت غرفة زراعية بالتزامن مع وصول جرافة إلى الموقع، وسط تعزيزات عسكرية واسعة وتحليق لطائرات مروحية إسرائيلية في أجواء المنطقة. ولاحقاً، هدمت قوات الاحتلال الغرفة المحاصرة، وسط سماع أصوات اشتباكات وانفجارات بالمكان. وقال رئيس مجلس قروي مركة علي موسى لـ"العربي الجديد"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت ظهر اليوم، من القرية.

ومساء الاثنين، استشهد الشاب خالد اشتية من بلدة تل جنوب غرب نابلس على يد قوة إسرائيلية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنه قتل العام الماضي جنديين إسرائيليين دهساً، وفق إعلام عبري. وجاء إعلان استشهاد اشتية بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلاً الليلة الماضية، في مدينة نابلس واندلاع اشتباكات مسلّحة، تخللها استهداف المنزل بقذائف أدّت إلى احتراقه. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن القوات الإسرائيلية أطلقت على المبنى "صواريخ مضادة للدروع". وادعت أن الشاب "كان قد سلّم نفسه لقوات الأمن الفلسطينية في نابلس بعد تنفيذ عملية الدهس قرب المدينة". وأضافت: "طالبت إسرائيل بتسليمه، لكن الفلسطينيين رفضوا"، على حد ادعائها. ولم تعلّق السلطات الفلسطينية على الفور بشأن ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

تشييع شهيد دير جرير

إلى ذلك، شيع الفلسطينيون ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد براء معالي (24 عاماً) بمسقط رأسه في قرية دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية، بعد يومين من استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون على القرية. وتأخر التشييع يومين بانتظار قدوم أشقاء وشقيقات الشهيد المغتربين في الولايات المتحدة.

من جانب آخر، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ أعمال تجريف في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، تحت غطاء "شقّ طرق سياحية". وتهدف الخطوة إلى السيطرة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية في المنطقة. وهدم جيش الاحتلال صباح اليوم، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، فيما هاجم مستوطنون بلدة مخماس شمالي القدس، وأشعلوا النار في بركس زراعي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

ونفذت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام منازلهم. وفي الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة، وداهمت مدارس ومنازل، واحتجزت عشرات المواطنين لساعات، ونكّلت بهم وسط أجواء ماطرة وباردة جداً. وفي رام الله، اقتحم مستوطنون فجراً أحد المنازل في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة، وعاثوا فيه خراباً، وحطموا محتوياته، واعتدوا على ممتلكاته قبل انسحابهم.

#شاهد مستوطنون يهاجمون منزلاً و يخربون محتوياته في بلدة سلواد شمال شرق رام الله pic.twitter.com/MjgUzPX0rW — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 25, 2025

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأدت تلك الاعتداءات إلى استشهاد أكثر من 1080 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.