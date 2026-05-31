- استشهاد فلسطينيين واعتداءات الاحتلال: استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأُصيب آخر في طولكرم، مع استمرار هدم المنازل والمنشآت في القدس والخليل وبيت لحم، وسط محاولات لتوسيع المستوطنات. - انتهاكات في المسجد الأقصى وتهويد القدس: شهد المسجد الأقصى اقتحامات مستوطنين، مما يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي للمدينة. أدانت وزارة الخارجية الأردنية هذه الانتهاكات ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم. - اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية: تعرضت مناطق في الضفة لاعتداءات شملت مهاجمة مدارس وسرقة محتوياتها، بهدف تهجير السكان الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، مما يزيد من الخوف وعدم الأمان.

استُشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الوصول إلى عمله، عبر جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب آخر برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عماد هارون حمدان اشتية (27 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وفي السياق، أفادت محافظة القدس بأن الشهيد، وهو من سكان بلدة سالم شرق نابلس، أُصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي ونزيف حاد قبل الإعلان عن استشهاده. وفي وقت لاحق مساء اليوم الأحد، شيع الفلسطينيون الشهيد عماد اشتية بمسقط رأسه في بلدة سالم شرقي نابلس.

كذلك، أعلنت الصحة أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب أمجد جواد عبد الفتاح نتشة (31 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم، على مفترق (عصيون) الاستيطاني"، وذلك بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين.

من جانب آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي أسفل الظهر، بعد إطلاق النار على سيارة من قبل قوات الاحتلال في ضاحية ذنابة في مدينة طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي سياق آخر، أكدت محافظة القدس، في بيان، أن رفع المستوطنين، اليوم الأحد، أعلام الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس استفزازية داخله يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ضمن مخطط يستهدف التقسيم المكاني والزماني وتهويد المدينة وتغيير طابعها القانوني والحضاري والديمغرافي. وحذّرت المحافظة من تداعيات هذه الانتهاكات، محمّلة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقفها.

من جانب آخر، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت، ظهر اليوم، في هدم موقف ومعرض للمركبات قرب دوار مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، في المنطقة المحاذية لشركة الكهرباء، كما شرعت في هدم مطعم في منطقة المصرارة قرب باب العامود بمدينة القدس.

إلى ذلك، أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت، صباح اليوم، أصحاب المنازل السبعة التي هُدمت ذاتياً خلال اليومين الماضيين شرقي قرية قلنديا، على إحضار جرافة من جديد، وهدم جميع المعالم المتبقية من المنازل المهدومة، كما اعتقلت قوات الاحتلال سيدة وصادرت مركبتها عند المدخل الشرقي لبلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت بيوتاً متنقلة على أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بهدف توسيع حدود مستوطنة "أم محمدين" المقامة على أراضي بيت لحم.

وفي الخليل، سلّمت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، إخطارات بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء وإزالة الخط الناقل للمياه الخاص بسد بيت الروش غرب الخليل، كما سلّمت أحد الفلسطينيين إخطاراً بهدم بركس بمساحة نصف دونم في الجهة الغربية من بلدة بيت عوا جنوب الخليل.

وفي بيت لحم، لاحق مستوطنون طلبة مدرسة كيسان، شرقي المحافظة، أثناء عودتهم إلى منازلهم، وحاولوا دهسهم، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوفهم.

من جهة أخرى، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد" أن مستوطنين وضعوا أسلاكاً شائكة في منطقة بيت عوا جنوب الخليل، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى فصل البلدة عن قرية سكا.

على صعيد آخر، أكد مليحات أن قوات الاحتلال استقدمت، اليوم الأحد، آليات جديدة إلى الموقع الذي تنفذ فيه أعمال تجريف للأراضي منذ عدة أيام، قرب منطقة حداد في مدينة جنين، وسط انتشار عسكري وإقامة ثكنة لجيش الاحتلال في الموقع.

اعتداءات للمستوطنين في رام الله

وفي ذات السياق، هاجم مستوطنون اليوم الأحد، مدرسة في قرية رمون شرق رام الله وسرقوا بعض محتوياتها، بالتزامن مع اعتداءات أخرى في الضفة الغربية. وقال عضو مجلس قروي رمون إبراهيم سليمان لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين هاجموا فجر اليوم، مدرسة خاصة قيد الإنشاء في قرية رمون شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وسرقوا بعض محتوياتها.

وأوضح سليمان أن المدرسة تعرضت سابقاً لاعتداءات وسرقات متكررة، وتقع على بعد نحو 100 متر فقط من بؤرة استيطانية رعوية أُقيمت قبل أسابيع في المنطقة الجنوبية من القرية الواقعة بين قريتي رمون ودير دبوان. وأكد سليمان أن قرية رمون باتت محاصرة بالبؤر الاستيطانية من مختلف الجهات، وسط اعتداءات شبه يومية من المستوطنين، ما دفع الأهالي إلى الشعور بالخوف على حياتهم وفقدان الإحساس بالأمان، معتبراً أن الهدف من هذه الاعتداءات هو دفع السكان إلى الرحيل والتهجير.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين هاجموا اليوم، مركبات الفلسطينيين على طريق المعرجات الرابط بين مدينتَي أريحا ورام الله، كما هاجموا تجمع عرب الكعابنة شرق الطيبة شرقي رام الله، ورعوا جمالهم وسط مساكن المواطنين، في إطار ممارسات تستهدف تهجير التجمعات البدوية.

وأكد مليحات أن مستوطنين لاحقوا صباح اليوم، أغنام المواطنين أثناء رعيها في منطقة خربة سمرا بالأغوار الشمالية الفلسطينية، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عمليات هدم في منطقة المخروق التابعة لبلدة الجفتلك بالأغوار الشمالية، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات المستهدفة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بإصابة الطالبة يمامة عبد المؤمن أحمد عبد الله، من سكان قرية عمورية جنوب نابلس وطالبة الصف الحادي عشر في مدرسة اللبن الثانوية، بعدما دهسها مستوطن بمركبته أثناء توجهها صباح اليوم إلى مدرستها الواقعة على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، إذ نُقلت إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج، كما أصيب شاب بجروح مساء أمس السبت، إثر هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، بعد تعرضه للطعن بسكين من قبل المستوطنين، وفق مصادر محلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، شابين من مدينة سلفيت، وشابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وخمسة شبان من بلدتَي علار وصيدا شمال طولكرم، إضافة إلى شاب من بلدة ميثلون جنوب جنين، كما اعتدت قوات الاحتلال فجر اليوم، على فلسطيني وصدمت مركبة خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، في حين هاجم مستوطنون أمس السبت، فلسطينيين في البلدة ذاتها، واستهدفوا مواطنين بينهم أطفال بغاز الفلفل.

الأردن يدين رفع متطرفين إسرائيليين الأعلام داخل الأقصى

وفي القدس المحتلة، رفع مستوطنون علم دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام قبة الصخرة المشرفة خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، وفق ما أفادت به محافظة القدس. من جهتها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الأحد، اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك، ورفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ معتبرة أن الحادثة تشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً مُداناً واستفزازاً غير مقبول يجب أن يتوقف فوراً".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى وما يرافقها من استفزازات، باعتباره انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولةً مرفوضةً لتقسيمه زمانيًاً ومكانيًاً، مشدّداً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وحذّر المجالي من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.