الضفة الغربية | حملة مداهمات واعتقالات واسعة تتركز في نابلس

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية، مستهدفة نابلس ومناطق أخرى، واعتقلت 22 فلسطينياً، بينهم صحافيون وأسرى محررون، في حملة مداهمات واسعة. - تصاعدت التوترات في الضفة الغربية مع استمرار حملات المداهمة والاعتقال شبه اليومية من قبل قوات الاحتلال، بينما يشن المستوطنون اعتداءات ممنهجة لدفع الفلسطينيين للرحيل. - في سياق سياسي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية، بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لقيام دولة فلسطينية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ونفذ حملة مداهمات واعتقالات تركزت في محافظة نابلس وطاولت نحو 22 فلسطينياً، بينهم أسرى محررون ونشطاء وصحافيون.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في نابلس، إضافة إلى بلدات وقرى كفر قليل وبيتا وزواتا، ومخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة بلاطة البلد، ونفذت حملة اعتقالات واسعة بعد مداهمة العديد من المنازل. ومن بين قائمة المعتقلين: الصحافيان محمد منى ونواف العامر، إلى جانب الأسير المحرر علاء حميدان، والأسير المحرر أسيد معلا، والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير المحرر الشيخ ياسر منصور، والأسير المحرر أحمد صقر، والأسير المحرر موسى دويكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دير غسانة وبيت ريما، شمال غربي رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ما أسفر عن احتراق أحد المنازل بعد سقوط قنبلة غاز فيه. أما في سلفيت، فقد اقتحمت تلك القوات قرية سرطة وأطراف بلدتي الزاوية ودير بلوط، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين من بلدة عتيل، بعد مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا كبيرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ حملات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومي، وتتعمد ترهيب الأهالي، في حين يشن المستوطنون، ذراع حكومة اليمين المتطرف، حملات اعتداء ممنهجة بحق الفلسطينيين بهدف دفعهم إلى الرحيل وترك أراضيهم.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، بعد تلويح بعض من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بذلك لنسف أي آفاق لحل الدولتين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شدّد على أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، في حين لوّح أعضاء يمينيون متطرفون في حكومته بضم الضفة الغربية ردا على اعتراف بلدان غربية عدة أخيرا بدولة فلسطين.