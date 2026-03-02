الضفة الغربية| حملة اعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين في الخليل

- حملة اعتقالات واسعة: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية، مستهدفة العديد من الفلسطينيين، بما في ذلك أطفال وشباب، وصادرت ثلاث مركبات وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية. - اعتداءات المستوطنين: شهدت الضفة الغربية اعتداءات من المستوطنين، حيث أصيب فلسطيني وسرقت أغنامه، وأقيمت خيمة جديدة في بؤرة استيطانية، مما أثار قلق الأهالي من توسع الاستيطان. - تصعيد في القدس: أصيب فلسطينيان واحترق منزل خلال اقتحامات في القدس، ونُقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى بعد تعرضهم للضرب قرب حاجز عورتا.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين والليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

اعتقالات واسعة في الخليل ورام الله وطولكرم

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من مدينة الخليل عقب مداهمة منازلهم، كما اعتقلت شاباً من بلدة يطا جنوب الخليل، وشابين من مخيم الفوار جنوب المدينة، حيث داهمت عدة منازل واستولت على عدد منها وحولتها إلى ثكنات عسكرية داخل المخيم. كذلك اعتقلت شاباً من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وآخر من بلدة إذنا، إضافة إلى شابين من خربة اصفي في مسافر يطا.

كما اعتقلت الفتية: كمال البرغوثي، وآدم مهند برغوث، وحمزة محمد البرغوثي (وجميعهم 15 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله الأطفال، إضافة إلى ناجي معتصم بلوط (14 عاماً)، ويزن مجدي عبد المجيد (15 عاماً)، وأحمد أيسر دار صالح (14 عاماً) من قرية عابود المجاورة. واعتقلت أيضًا الأطفال: مراد حمايل، ومحمد منير نعيم، ووديع سمارة (15 عاماً) من قرية كفر مالك شرق رام الله عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر شوامرة من منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وشاباً من حي عين مصباح في مدينة رام الله، وآخر من بلدة كوبر شمال غرب رام الله للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي طولكرم، اعتقلت الأسير المحرر معتصم أسعد شلباية (51 عاماً) من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، إضافة إلى فلسطينيين اثنين من المدينة، وشابين من بلدة فرعون، وشابين من ضاحية شويكة. أما في محافظة نابلس، فقد داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدداً من أحياء ومخيمات المدينة والبلدات المحيطة، واعتقلت ثمانية من حي عراق التايه، وقرية دير شرف، وقرية عوريف، ومنطقة عسكر البلد، ومخيم عسكر القديم، كما اعتقلت شابين من مدينة قلقيلية، وشاباً وفتاة من بلدة حبلة جنوب المدينة. إضافة إلى الطفل داود عبد الحميد أبو عرة (16 عاماً) من بلدة عقابا شمال طوباس، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم المقام غرب جنين.

وصادرت قوات الاحتلال ثلاث مركبات خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واقتحمت مدينة سلفيت حيث أجرت تحقيقات ميدانية عقب مداهمة منازل، واقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم حيث احتجزت عدداً من الشبان وحققت معهم ميدانياً قبل الإفراج عنهم، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية. واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، الشاب شراع الهنداوي أثناء تواجده في شارع الناصرة بمدينة جنين، وداهمت أحياء عدة وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد إخلائها، كما اقتحمت بلدتي عرابة والجلمة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي القدس، أصيب فلسطينيان واحترق منزل خلال اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب جراء إطلاق قنابل الغاز. ونصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل قرية دير جرير شرق رام الله، وحولت منزلاً في قرية حارس غرب سلفيت إلى ثكنة عسكرية.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى إثر تعرضهم للضرب قرب حاجز عورتا جنوب نابلس، بعد الإفراج عنهم من الاعتقال.

اعتداءات للمستوطنين في رمون وسعير وسوسيا

وعلى صعيد الاعتداءات، أصيب فلسطيني أمس الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليه في قرية رمون شرق رام الله، بعد تعرضه للضرب ما أدى لإصابته برضوض وجروح، كما سرقوا أغنامه قبل أن يتمكن الأهالي من استعادتها. كذلك اقتحم مستوطنون أمس، منطقة المالحة قرب بلدة زعترة شرق بيت لحم، ووضعوا علم دولة الاحتلال على سور إسمنتي.

من جانب آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين أقاموا خيمة جديدة في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة حمروش التابعة لبلدة سعير شمال شرق الخليل، ما يثير قلق الأهالي من توسع البؤرة والسيطرة على الأراضي الزراعية. في حين، أفاد الناشط أسامة مخامرة لـ"العربي الجديد"، بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا منازل الفلسطينيين في منطقة الخالدية القريبة من قرية سوسيا جنوب الخليل، واعتدوا على الأهالي بالضرب وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين. وشرع آخرون بتسييج أراض في منطقة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.