الضفة الغربية | حملة اعتقالات في نابلس واعتداءات للمستوطنين

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في نابلس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية، استهدفت قيادات في حركة حماس وأسرى محررين، مع تسجيل اعتداءات من قبل المستوطنين في عدة مناطق. - تعرضت منازل في الضفة الغربية لعمليات مداهمة واعتقال، بما في ذلك القدس، حيث أصيب مواطنون جراء اعتداءات المستوطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. - في الأغوار الشمالية ومسافر يطا، بدأ المستوطنون بتسييج الأراضي وتسلمت قوات الاحتلال إخطاراً لإقامة برج عسكري، بينما نفذت أعمال تجريف لتسهيل حركة المستوطنين.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدينة نابلس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادات في حركة حماس، تخللتها تحقيقات ميدانية ومداهمات للمنازل، فيما سُجلت اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة فجراً، ودهمت عدداً من المنازل في أحياء مختلفة من المدينة، ونفذت عمليات اعتقال وتحقيق ميداني طاولت العشرات، من بينهم قيادات في حركة حماس وأسرى محررون.

وأكدت المصادر أن القوات احتجزت المعتقلين داخل شقق في عمارات سكنية وأخضعتهم للتحقيق، ومن بينهم النائب السابق في المجلس التشريعي داود أبو سير، والأسير المحرر وائل الحشاش، قبل أن تفرج عنهما وتُبقي على اعتقال عدد آخر، بينهم سيدتان هما شيماء جبور وسلام منصور. وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل في عدة مناطق من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت ليل أمس الأحد، مع إصابة عامل بالرصاص الحي في قدميه أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل المقام على أراضي بلدة الرام شمالي القدس، حيث جرى نقله إلى المستشفى. وفي بلدة بني نعيم شرق الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت مساء الأحد، منزلاً يعود لعائلة الرجبي واعتدت على أصحابه، ما أدى إلى إصابة المواطن كامل الرجبي وزوجته برضوض وكدمات، نُقلا إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، ووُصفت حالتهما بالمتوسطة.

كما أصيب شاب فلسطيني في يده، أمس الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب وإلقاء الحجارة أثناء وجوده في منطقة اللدائن ببلدة بيت ليد شرقي طولكرم، وجرى نقله بواسطة طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، ووُصفت حالته بالمستقرة. وفي جنوب نابلس، هاجم مستوطنون مساء الأحد، منازل فلسطينيين في بلدة بيتا، حيث تصدى لهم الأهالي، وأصيب شاب نتيجة سقوطه من مرتفع خلال ذلك.

وهاجم مستوطنون منزلاً في بلدة قصرة جنوبي نابلس، واعتدوا على أحد السكان، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مركز الجزائر الطبي لتلقي العلاج، إضافة إلى تحطيم نوافذ أحد المنازل. وفي الأغوار الشمالية، شرع مستوطنون بتسييج نحو 1500 دونم من الأراضي في منطقة خربة سمرة، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة في تصريح صحافي.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل، سلّمت قوات الاحتلال إخطاراً بـ"وضع اليد" على تل ماعين الأثري بهدف إقامة برج عسكري عليه، بحسب تصريحات الناشط الإعلامي أسامة مخامرة. بدوره، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال نفذت أمس، أعمال تجريف واستكمال شق طرق داخل موقع ترسلة على أطراف بلدة جبع جنوب جنين، بهدف توسيع وتسهيل حركة المستوطنين.