الضفة الغربية | حملة اعتقالات تطاول قيادات ونشطاء من حركة حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طاولت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادات ونشطاء وأسرى محررون من حركة حماس. وبحسب مصادر محلية، فإن حملة الاعتقالات تركزت في مدينتي نابلس وسلفيت شمالي الضفة، إضافة إلى بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وبلدة عرابة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وشرعت بتفتيشها، واعتقلت نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق ناصر الشاعر، قبل أن يُفرَج عنه لاحقاً، إلى جانب اعتقال الشيخ ماهر الخراز.

واعتقلت كذلك من مدينة نابلس، الأسرى المحررين: حسن الصفدي، وحامد العامودي، وأمجد السايح، وصدقي العقاد، وزاهي الكوسا، وعبد الرحيم بشكار، وموسى المدفع، وحسن تفاحة، وبراء دويكات، وفضل دويكات، وسعيد بلال، وخضر السركجي، وعنال عليوي.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منازل في محافظة سلفيت وبلدة عرابة جنوب جنين، إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، حيث حققت ميدانياً مع عدد من الشبان واعتقلت آخرين. وفي سياق منفصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت الليلة الماضية، مع ثلاث إصابات لمعتقلين تعرضوا للضرب المبرح قبل أن يفرج الاحتلال عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى تسلّمهم على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، ونقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج.