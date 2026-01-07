الضفة الغربية | جيش الاحتلال يقتحم بلدات ويعتقل 3 فلسطينيين

- اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك سيلة الحارثية وطوباس وعقابا، حيث داهم المنازل وحول أحدها إلى ثكنة عسكرية، واحتجز مواطنين واستجوبهم. - شهدت مناطق مثل نابلس ورام الله والخليل مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي استخدمت القنابل الصوتية والغازية لتفريق المتظاهرين. - منذ بدء حرب الإبادة في غزة، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد 1105 فلسطينيين واعتقال أكثر من 21 ألفاً، بينما خلفت الإبادة في غزة دماراً هائلاً.

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بلدات فلسطينية عدّة في الضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل وحول أحدها إلى ثكنة عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش اقتحم بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بآليات عسكرية عدّة ونشر جنوده في حارات البلدة وشوارعها، وأضافت أن الجيش داهم عدداً من المنازل في البلدة وحول أحدها إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق، واحتجز عدداً من المواطنين واستجوبهم فيه.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال المدينة "بعدة آليات عسكرية وشرعت بإطلاق قنابل الصوت داخلها، وخرجت دون التبليغ عن اعتقالات" وفق نفس المصدر. وشرق مدينة نابلس قالت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) إنّ "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب قرب مفرق بيت فوريك"، كما اقتحم الجيش بلدات بيتا ومادما جنوب مدينة نابلس، واليامون غرب جنين، وضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، وفق الإذاعة.

ووسط الضفة، ذكرت الإذاعة أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة نعلين، غرب مدينة رام الله، فيما اقتحم الجيش بلدة ترمسعيا شمال المدينة. وجنوبي الضفة، ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وأطلق وابلاً من القنابل الغازية والصوتية وسط البلدة.

أما شمال المدينة، فذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أنّ مواجهات اندلعت في بلدة سعير إثر رشق شبان قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة بالحجارة، والتي ردّت من جهتها بإطلاق قنابل الغاز والصوت.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفاً، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفاً.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طاول نحو 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

(الأناضول)