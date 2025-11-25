الضفة الغربية | جيش الاحتلال يغتال شابين في نابلس وجنين

- اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في جنين ونابلس، حيث حاصرت قوات خاصة المنازل واندلعت اشتباكات مسلحة، مما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الرؤوف اشتية واحتجاز جثمانه. - نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية، شملت اقتحام منازل واحتجاز مواطنين، وسط أجواء ماطرة وباردة، مع تخريب مستوطنين لممتلكات في بلدة سلواد. - تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 1080 فلسطينياً واعتقال الآلاف.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اغتيال فلسطينيين اثنين خلال الساعات الماضية، بعد محاصرة منزلين في جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال إن قوة خاصة اغتالت شاباً فلسطينياً بعد محاصرة منزل في قرية مركة جنوب جنين، بزعم تنفيذه عملية أدت إلى مقتل جندي في 18 أغسطس/ آب 2024. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت صباح اليوم إلى قرية مركة وحاصرت أحد المنازل بالتزامن مع وصول جرافة إلى الموقع، وسط تعزيزات عسكرية واسعة وتحليق لطائرات مروحية إسرائيلية في أجواء المنطقة.

ومساء الاثنين، استشهد فلسطيني آخر على يد قوة إسرائيلية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنه قتل العام الماضي جنديين إسرائيليين دهساً، وفق إعلام عبري. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الرؤوف خالد عبد الرؤوف اشتية (30 عاماً)، من بلدة تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة، واحتجاز جثمانه.

ويأتي إعلان استشهاد اشتية بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلاً الليلة الماضية، في مدينة نابلس واندلاع اشتباكات مسلّحة، تخللها استهداف المنزل بقذائف أدّت إلى احتراقه. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن القوات الإسرائيلية أطلقت على المبنى "صواريخ مضادة للدروع". وادعت أن الشاب "كان قد سلّم نفسه لقوات الأمن الفلسطينية في نابلس بعد تنفيذ عملية الدهس قرب المدينة". وأضافت: "طالبت إسرائيل بتسليمه، لكن الفلسطينيين رفضوا"، على حد ادعائها. ولم تعلق السلطات الفلسطينية على الفور بشأن ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

ونفذت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام منازلهم. وفي الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة، وداهمت مدارس ومنازل، واحتجزت عشرات المواطنين لساعات، ونكّلت بهم وسط أجواء ماطرة وباردة جداً. وفي رام الله، اقتحم مستوطنون فجراً أحد المنازل في بلدة سلواد شمال شرق رام الله وسط الضفة، وعاثوا فيه خراباً، وحطموا محتوياته، واعتدوا على ممتلكاته قبل انسحابهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأدت تلك الاعتداءات إلى استشهاد أكثر من 1080 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.