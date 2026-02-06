الضفة الغربية | تواصل اعتداءات المستوطنين وسلسلة اقتحامات واعتقالات

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات متزامنة من المستوطنين استهدفت الأراضي الزراعية والمنازل والمصلين، مع اقتحامات واعتقالات من قوات الاحتلال، شملت صحافيين ومتضامنين أجانب. - تعرضت مناطق مختلفة لاعتداءات شملت تقطيع أشجار الزيتون وسرقة المعدات، وتخريب الأراضي الزراعية في الخليل تحت حماية الجيش، مما أدى لمواجهات مع المزارعين. - في القدس، تصدى المواطنون لهجمات المستوطنين، مع اعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، وإصابة طفل بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، سلسلة اعتداءات متزامنة نفذها مستوطنون استهدفت أراضيَ زراعية ومنازل فلسطينيين ومصلين، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة منها. واعتقلت قوات الاحتلال الصحافيين بشرى الطويل من رام الله وسط الضفة وحاتم حمدان من طولكرم شمالها، إضافة إلى صحافيين يعملان مع محطة أجنبية ومتضامنين أجانب خلال توثيقهم اعتداءات المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة. وأتلف مستوطنون مزروعات بمواد كيماوية في مسافر يطا وطاردوا الأهالي في حلحول شمال الخليل، بينما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف أعمال بناء منشآت في نعلين غرب رام الله بحجة عدم الترخيص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان في قرية النبي صالح شمال رام الله ومن قلقيلية وبلدة تفوح بالخليل وبلدو تياسير في طوباس شمالي الضفة. وأصيب فلسطينيون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وتفتيشها عدداً من المنازل. وتعرضت بيوت وبركسات الفلسطينيين في منطقة عين القصب قبلان جنوب شرق نابلس لاعتداء شمل اقتحام المنازل وسرقة معدات زراعية وكهربائية، ما ألحق خسائر مادية جسيمة بالأهالي.

كذلك أقدم مستوطنون على تقطيع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة قصرة جنوب نابلس، فيما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحاطوا بالمصلين في ساحة مسجد بيت الشيخ في خربة طانا شرق بيت فوريك شرق نابلس في أثناء صلاة الجمعة، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال بعد انتهاء الصلاة ويبلغ المصلين بضرورة مغادرة المنطقة.

كما هاجم مستوطنون خربة الطويل شرق بيت فوريك بحماية جنود الاحتلال الذين اقتحموا بعض المنازل وفتشوها، فيما اعتدى مستوطنون بالضرب على عدد من الفلسطينيين في منطقة وادي الحج عيسى بين قريتي عقربا وجوريش جنوب نابلس. وفي بيتا بلدة جنوب نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي الخليل، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، بأن مستوطنين أقدموا على خلع أسلاك شائكة وتخريبها لإدخال قطيع أغنام إلى أراضٍ مزروعة بالزيتون والأشجار المثمرة في منطقة المبارك المقابلة لجورة الخير وطور قرقص شرق بلدة سعير، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

وأكد أن المستوطنين حاولوا منع أصحاب الأراضي من إعادة تركيب الأسلاك، ما أدى إلى مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه المزارعين. كما أقدمت قوات الاحتلال على وضع كرفانات على أراضٍ يملكها فلسطينيون في منطقة واد سمسم التابعة لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط مخاوف من تحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وفي بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اقتحم مستوطنون مسلحون منطقة جبل طاروسا وأدوا طقوساً تلمودية، فيما نصبت مجموعة أخرى خيمة قرب بيوت المواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية وأطلقت أبقارها للرعي في حقول الأهالي. وفي منطقة الأغوار، أكد مليحات أن مستوطنين شغلوا الموسيقى واحتفلوا ورقصوا على عتبة منزل أحد المواطنين في قرية فصايل الوسطى بعد مغادرة الشرطة الإسرائيلية المكان. كما أدخل مستوطنون أبقارهم بين منازل المواطنين في قرية فصايل شمال أريحا، ما سبَّب حالة خوف وقلق وأضرار بالممتلكات ومصادر الرزق.

وفي القدس ومحيطها وسط الضفة الغربية المحتلة، أفاد إعلام المحافظة بأن المواطنين تصدوا لهجوم نفذه مستوطنون على تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس، انطلاقاً من بؤرة استيطانية مقامة بمحاذاته، ما حال دون تنفيذ اعتداءات على السكان وممتلكاتهم. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة. واعتدت قوات الاحتلال على مصلٍّ قرب باب الأسباط بعد منعه من دخول المسجد، كما أوقفت المصلين وفحصت هوياتهم عند باب الساهرة.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الأسرى المحررين من باب السلسلة، ومددت محكمة الاحتلال اعتقال موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية حتى الاثنين المقبل، في حين صدر قرار بالإفراج عن أربعة مقدسيين بشروط تضمنت كفالات مالية وحبساً منزلياً وإبعاداً مؤقتاً عن البلدة القديمة. وفي سياق متصل، شرع أحد المقدسيين في هدم ذاتي قسري لغرفة تابعة لمنزله في حي البستان بسلوان بعد تلقيه إخطاراً بالهدم بحجة عدم الترخيص، وتُستخدم الغرفة، البالغة مساحتها نحو 30 متراً مربعاً، غرفةَ معيشة وتشكل جزءاً أساسياً من المنزل منذ أكثر من أربعة عقود.

إصابة طفل بجروح خطيرة في العيزرية

أفادت محافظة القدس، في بيان مساء اليوم الجمعة، بإصابة الطفل مصطفى أبو مذكور (15 عاماً)، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بجروح خطيرة من جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات خاصة إسرائيلية، بالقرب من منطقة القناطر في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس. وأوضحت المحافظة أن القوة الخاصة كانت تستقل مركبة مدنية، وأطلقت وابلاً كثيفاً من الرصاص باتجاه الطفل وآخرين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونزيف حاد.

وأكدت المحافظة أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والمواطنين من تقديم المساعدة الطبية للمصاب لأكثر من ساعة، وفرضت طوقاً على المكان ومنعت الاقتراب منه، وبعد ذلك، سُمح لطواقم الإسعاف بالدخول، حيث قدمت العلاج الأولي للفتى قبل نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته بالخطيرة.