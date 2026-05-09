الضفة الغربية | تهجير تجمعات بدوية وهدم منطقة سكنية شرق قلقيلية

- شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين، حيث أصيب فلسطيني بجروح بليغة في رأسه، وتعرض آخر لاعتداء أثناء عمله في حصد المحاصيل الزراعية. - قامت قوات الاحتلال بهدم تجمع عرب الخولي شرق قلقيلية بعد تهجير سكانه، وشهدت مناطق أخرى اعتداءات متكررة، بما في ذلك اقتحام تجمعات بدوية ومنع مزارعين من حراثة أراضيهم. - تصاعدت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق، حيث تعرضت سيدتان لإصابات، واستولت القوات على مركبة خلال اقتحام قرية المغير.

أصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم السبت، بجروح في رأسه خلال هجوم نفذه مستوطنون على تجمع عرب المليحات البدوي بمنطقة البلقاء شمال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل عشرات المستوطنين محاصرة تجمع "أبو فزاع" البدوي شرق قرية الطيبة شرقي محافظة رام الله، بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمع عرب الخولي شرق مدينة قلقيلية بشكل كامل، بعد أشهر من تهجير سكانه.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن مستوطنين هاجموا صباح اليوم السبت، تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة البلقاء شمال مدينة أريحا، واعتدوا على المواطنين داخل منازلهم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد أحمد غوانمة بجروح في الرأس، عقب اقتحام منزله والاعتداء عليه، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت إصابته بأنها بليغة.

وأشار مليحات إلى أن الأهالي أطلقوا مناشدات عاجلة للوقوف إلى جانبهم وتوفير الحماية لهم، معربين عن مخاوفهم في ظل تكرار هذه الهجمات باستمرار بحق التجمعات البدوية. وأوضح مليحات أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد مليحات أن عشرات المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على تجمع أبو فزاع "كراميلو" شرق بلدة الطيبة شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل تصاعد التضييق على السكان في المنطقة. وأوضح مليحات أن الاعتداءات شملت محاصرة التجمع وقطع المياه عنه، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم، ما تسبب بأضرار ومعاناة متواصلة للسكان.

وتهدف حملة الإرهاب التي يقودها المستوطنون ضد تجمع "أبو فزاع" إلى تهجير سكانه، استكمالاً لعملية التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المنطقة خلال العامَين الأخيرين. وقال سكان من التجمع لـ"العربي الجديد" إن المستوطنين يحاصرون المنازل منذ أيام ليلاً ونهاراً، ويردّدون عبر مكبرات صوت عبارات تدعو أبناء التجمع إلى الرحيل، وسط اعتداءات وتخريب للممتلكات.

وفي جنوب الضفة الغربية، أفاد الناشط أسامة مخامرة "العربي الجديد"، بأن مستوطنين اعتدوا، اليوم السبت، على المواطن الفلسطيني محمد عبد الحميد الحمامدة أثناء عمله في حصد المحاصيل الزراعية بأرضه في منطقة تل ماعين شرق يطا جنوب الخليل. وقال مخامرة إن "مستوطنين اعتدوا، اليوم السبت، على المواطن محمد عبد الحميد الحمامدة أثناء عمله في حصد المحاصيل الزراعية في أرضه بمنطقة تل ماعين شرق بلدة يطا". وأشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد علي العدرة أثناء عمله في منطقة أحميدة ببادية يطا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن شنار طه من بلدة بديا غرب سلفيت، بحسب مصادر محلية. كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وفق مصادر محلية. وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت ثلاثة شبان، من بينهم أسيران محرّران.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تجمع عرب الخولي شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية بشكل كامل، بعد أشهر من تهجير سكانه. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، اليوم السبت، تجمع عرب الخولي شرق مدينة قلقيلية بشكل كامل، بعد تهجير سكانه في 28 فبراير/ شباط 2025".

وأوضح مليحات أن التجمع يضم 25 أسرة من عائلتي عودة والخولي، ويعود تأسيسه إلى عام 1905، ويعد من التجمعات القديمة في المنطقة، إذ يضم مساكن ومنشآت تعود لعائلات فلسطينية تقيم فيه منذ عقود طويلة. وأشار مليحات إلى أن سكان التجمع يعتمدون بشكل أساسي على تربية المواشي وزراعة الزيتون، إذ يضم نحو 1400 رأس من الأغنام، و200 رأس من الأبقار، إضافة إلى نحو 600 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المثمر، و200 دونم مخصصة للزراعة البعلية.

وفي سياق متصل، أشار مليحات إلى أن المستوطنين واصلوا، مساء اليوم السبت، استفزازاتهم اليومية قرب منزل المواطن فضل نواجعة شرق قرية رابا جنوب شرق جنين، وتقدموا إلى محيط المنزل بشكل أكبر، ونفذوا جولات قرب مساكن المواطنين، وسط حالة من القلق والتوتر بين الأهالي، لافتاً إلى أن المستوطنين أحضروا أبقاراً إلى المنطقة قبل 3 أيام، وتجولوا قرب آبار تجميع المياه المحيطة، في إطار اعتداءات واستفزازات متواصلة بحق المواطنين.

وفي جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، تجمع الشجرة البدوي قرب بلدة دوما مستخدمين جرارات زراعية، وتجولوا داخل أراضي المواطنين في التجمع، ما أثار حالة من القلق والاستفزاز بين السكان، وفق مليحات. إلى ذلك، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين منعوا، اليوم السبت، مزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس.

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أقاموا، اليوم السبت، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بالتزامن مع تجريف مساحة من الأرض، ومد أنبوب ناقل للمياه من مستوطنة "رفافا" إلى البؤرة الجديدة مروراً بأراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون. إلى ذلك، اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات بين شبان ومجموعات من المستوطنين في قرية دير جرير شرق رام الله، بحسب مصادر محلية.

وفي جنوب جنين، أفادت مصادر محلية بتعرض الشاب محمد أبو طبيخ من بلدة يعبد لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء مروره صباح اليوم السبت على الشارع الواصل بين قريتي عجة وعطارة. كما هاجم مستوطنون بالحجارة، مساء اليوم السبت، أحد المنازل بين بلدتي جوريش وعقربا جنوب نابلس، وفق مصادر محلية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت، مساء اليوم السبت، مع إصابة سيدتين، إحداهما تبلغ من العمر 35 عاماً وهي حامل، والأخرى تبلغ 65 عاماً، نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة جوريش، وجرى تقديم العلاج لهما من قبل الطواقم.

وفي شرق رام الله، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مركبة خلال اقتحامها قرية المغير، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.