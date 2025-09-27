الضفة الغربية | تفجير منزل شهيد واقتحامات في نابلس ومخيم الجلزون

- فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد مثنّى عمرو في بلدة القبيبة، ما أدى إلى تدمير المنزل وتضرر منازل مجاورة، بعد اقتحام البلدة وفرض منع التجول. - اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون ومخيم الجلزون، حيث مزقت صور الشهداء وداهمت منازل دون تسجيل اعتقالات، كما صادرت تسجيلات كاميرات مراقبة في نابلس. - شنّ المستوطنون هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على الأراضي الزراعية في بيت لحم ورام الله، وسط محاولات للاستيلاء على الأراضي.

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، منزل الشهيد مثنّى عمرو أحد منفذي عملية القدس، في بلدة القبيبة شمال غرب القدس، في حين اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين ومخيم الجلزون في رام الله، تزامنا مع هجمات واسعة للمستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال الصحافي عطا حمودة من البلدة لـ"العربي الجديد": "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، منزل الشهيد مثنّى عمرو، عقب اقتحام البلدة ومحاصرتها لساعات". وأوضح أن "التفجير وقع في حوالى الساعة الخامسة و55 دقيقة صباحًا، ما أدى إلى تدمير المنزل المكوّن من طابقين بشكل شبه كامل، وتضرر ما يقارب خمسة منازل محيطة". وبحسب حمودة، بدأت قوات الاحتلال اقتحام البلدة حوالى الساعة العاشرة من مساء الجمعة، ورافقت العملية اقتحام نحو 50 آلية عسكرية وطواقم المتفجرات، بالتزامن مع فرض منع التجول في البلدة وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأجبرت القوات أصحاب ما يقارب 20 منزلاً مجاورًا على إخلائها قبيل التفجير.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت عائلة الشهيد قبل نحو خمسة أيام بنيّتها هدم المنزل ومصادرته، ما اضطر العائلة إلى تفريغ محتوياته، كذلك منعت قوات الاحتلال أفراد العائلة من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول ما يتعرضون له، بحسب حمودة. يُذكر أن الشهيد مثنّى عمرو استشهد برفقة الشهيد محمد طه من بلدة قطنة المجاورة بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "راموت" في القدس في الثامن من الشهر الجاري، التي أدت إلى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانيهما.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية، وانتشرت في أحيائها وشوارعها، ومزقت صور شهداء مقاومين من البلدة. ووفق رئيس بلدية اليامون نايف خمايسة لـ"العربي الجديد"، فإن جنود الاحتلال الإسرائيلي تعمدوا صدم مركبات مركونة على جوانب الطرق، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون الإبلاغ عن اقتحام للمنازل أو وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي تطور ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، دون أن تسجل اعتقالات، كما اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة مواقع.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، بعد دخولهم إلى الأراضي الزراعية، واعتدوا بالضرب على أحد الفلسطينيين، في وقت أكد فيه المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة من المستوطنين أطلقت صباح، مواشيها في الأراضي الزراعية لعائلة صويص العبيات في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، ما تسبب في إتلاف جزء من المحاصيل.

كما أكد مليحات أن مستوطنين اقتحموا، منطقة الخلايل في قرية المغير شمال شرق رام الله، وتجولوا داخل الأراضي الزراعية بطريقة استفزازية، مشيرًا إلى استمرار اعتداءات المستوطنين في منطقة شلال العوجا شمال أريحا، من خلال محاولات متكررة للاستيلاء على الأراضي والتحرك داخل المناطق الزراعية دون أي رادع.