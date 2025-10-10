- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منزل الشهيد محمد طه في بلدة قطنة بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة راموت، مما أدى إلى مقتل سبعة مستوطنين. - اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك قرية المغير وبلدة سنجل، بعد مداهمات وتفتيش للمنازل. - شهدت بلدة بيتا اعتداءات من قبل المستوطنين على المزارعين والصحافيين، مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين، واعتقل جيش الاحتلال ستة فلسطينيين في بلدة عقربا.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الشهيد محمد طه، منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت الشهر الماضي، عقب اقتحامها بلدة قطنة، شمال غربي القدس، وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة، بحسب مصادر محلية، في وقت نفذ المستوطنون اعتداءات على بلدة بيتا، جنوبي نابلس، جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر المحلية في قطنة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في وقت متأخر من ليل الخميس، وحاصرت منزل الشهيد محمد طه الذي نفذ العملية برفقة الشهيد مثنى عمرو، والتي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين، مشيرة إلى أن منزل الشهيد عمرو في بلدة القبيبة، شمال غربي القدس، جرى تفجيره قبل نحو أسبوعين.

*🟨فيديو| لحظة تفجير منزل عائلة الشهيد محمد طه منفذ عملية "راموت" في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة* pic.twitter.com/B3MAdy1Kjv — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) October 10, 2025

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال شرعت عقب محاصرة منزل الشهيد طه بأعمال تحضير وتجهيز لتفجيره، إذ قامت بحفر جدران المنزل تمهيداً لعملية التفجير، بالتزامن مع إخلاء المنازل المجاورة واعتلاء أسطح عدد منها في البلدة، قبل أن تقدم على تفجير المنزل فجر اليوم وتنسحب من بلدة قطنة، ما تسبب بدمار واسع في المنزل.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً من قرية المغير، شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير واعتقلت الشاب ربيع أبو نعيم بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي بلدة سنجل، شمالي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها البلدة، وهم: أحمد خليل، ومحمد الفقهاء، وأمير عصفور، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

إلى ذلك، أصيب أربعة فلسطينيين بينهم صحافي، صباح اليوم الجمعة، جرّاء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الإصابات شملت رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً، وشاباً (33 عاماً) تعرضا للضرب من المستوطنين، إضافة إلى إصابة أخرى لرجل (65 عاماً) بالاعتداء ذاته، فيما أصيب صحافي (26 عاماً) جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهاجم مستوطنون مجدداً، ظهراً، المزارعين في البلدة خلال قطفهم ثمار الزيتون، واعتدوا على الصحافيين، ما أدى إلى إصابة مصور وكالة الصحافة الفرنسية جعفر اشتية برضوض بسيطة في ظهره جراء الحجارة، وتم نقله إلى مكان آمن. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون في منطقة جبل قماص ببلدة بيتا، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما أقدم المستوطنون على إحراق عدة مركبات خلال الهجوم، من بينها مركبة اشتية أثناء تغطيته للهجمات، علماً بأن هذه هي السيارة الثانية التي يتم إحراقها له، بعد أن أُحرقت الأولى قبل 10 سنوات خلال التغطية الصحفية عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

من جانب آخر، اعتدى مستوطنون آخرون صباح اليوم، على المزارعين خلال قطفهم الزيتون في بلدة عقربا جنوبي نابلس، بحسب مصادر محلية. وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من قرية كفر نعمة غربي رام الله، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم، وذلك عقب تعرضهم لاعتداء من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.