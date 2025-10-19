الضفة الغربية | تفجير شقة سكنية خلال اقتحام واسع لمدينة طوباس

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، مما أدى إلى تدمير واسع واعتقالات، ضمن خطة تستهدف مدن شمال الضفة الغربية. - أصيب جنديان إسرائيليان في طوباس نتيجة انفجار عبوة ناسفة ألقتها "كتيبة طوباس" التابعة لسرايا القدس، التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير. - تعرض مزارعون فلسطينيون جنوب الخليل لهجوم من مستوطنين، مما أدى إلى إصابات، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، شقة سكنية خلال اقتحام استمر 13 ساعة لمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، وتخللته مداهمات واعتقالات وعمليات احتجاز طاولت عشرات المواطنين، إضافة إلى أعمال تجريف وتخريب للبنية التحتية في شوارع المدينة.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة لـ"العربي الجديد"، إنّ الاقتحام بدأ قرابة الساعة السابعة من مساء أمس السبت، وشهد تعزيزات عسكرية كبيرة من جهات عدة. وبحسب صوافطة، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع المدينة، ونفذت مداهمات واقتحامات متكررة، وعمليات اعتقال واحتجاز للمواطنين، بالتزامن مع تجريف للشوارع، ما أحدث دماراً واسعاً في البنية التحتية.

وأشار صوافطة إلى أن قوات الاحتلال فجّرت شقة سكنية في عمارة تعود لعائلة أبو زايدة، بعد أن أخرجت السكان منها، وذلك قبل أن تنسحب من المدينة. ولفت إلى أنّ ما يجري في طوباس يشبه ما حدث سابقًا في جنين وطولكرم، ضمن خطة إسرائيلية تستهدف مدن شمال الضفة الغربية. وقال إن قوات الاحتلال تنفذ منذ أشهر اقتحامات يومية للمدينة.

#شاهد| قوات الاحتلال تفجر شقة في مبنى سكني بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط استمرار العدوان على المدينة منذ ساعات الصباح الأولى. pic.twitter.com/rJpBWyyAzD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 19, 2025

وفي وقت سابق السبت، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية له في مدينة طوباس. وقال في بيان: "قبل وقت قصير، وخلال نشاط هجومي لقوات جيش الدفاع في طوباس ضمن لواء مناشيه، ألقى مخرب عبوة ناسفة باتجاه القوة". وأضاف أنه "نتيجة لانفجار العبوة، أُصيب مقاتلان بجروح متوسطة ونُقلا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وأكدت "كتيبة طوباس" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن التفجير. وقالت الكتيبة في بيان مقتضب إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة موجهة مضادة للأفراد في قوة مشاة عسكرية على مفرق تياسير وسط مدينة طوباس، "محققين إصابات مؤكدة".

إلى ذلك، أُصيب مواطن فلسطيني وزوجته في أثناء هجومٍ شنّه مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، على مزارعين جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وفي حديثٍ لوكالة "الأناضول"، قال الناشط أسامة مخامرة، المهتم بتوثيق اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، إن عددًا من المستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في منطقة اشكارة، جنوب بلدة يطّا، واعتدوا عليهم بالضرب المبرّح.

وأوضح مخامرة أن اعتداء المستوطنين أدى إلى "إصابة المواطن نبيل النواجعة وزوجته ريحان النواجعة برضوضٍ وكدمات، استدعت نقل الزوجة إلى مستشفى يطّا، بينما عولج الزوج ميدانيًا". وأشار إلى أن الاعتداء استهدف أيضًا أشجارًا وممتلكاتٍ للمزارعين، مضيفًا أن "منطقة اشكارة تتعرض لاعتداءاتٍ متكررة من قبل المستوطنين، وفي كل مرة يجري تخريب الممتلكات".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخلفت ما لا يقل عن 1054 شهيدًا فلسطينياً، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلًا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا، بينهم 1600 طفل. وارتكبت إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، أدت إلى مقتل 68 ألفًا و116 فلسطينيًا، وإصابة 170 ألفًا و200 آخرين، وتدمير 90 في المائة من البنى التحتية في القطاع.