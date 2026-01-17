شيّع الفلسطينيون، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل محمد سعد سامي نعسان (14 عاماً) في مسقط رأسه، قرية المغير، شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، غداة استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام القرية. وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلة الشهيد، حيث ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُحمل الجثمان على الأكتاف ويجوب به المشيعون شوارع القرية وصولاً إلى ساحة وسطها، حيث أديت صلاة الجنازة، ثم واصلت المسيرة طريقها نحو مقبرة القرية ليوارى الثرى.

وفي المغير أيضاً، أفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت، صباح اليوم السبت، الفلسطينية هداية رزق أبو نعيم من منطقة الخلايل في القرية، التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، كما اعتقلت أحد المتضامنين مع السكان، وطردت متضامنين آخرين، مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة، فيما أغلق مستوطن طريقاً زراعياً شرقي القرية، ما حال دون وصول الأهالي إلى أراضيهم.

وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد محمد مطلق أبو جحيشة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة إذنا غرب الخليل. كذلك أُصيب فلسطيني بشظايا الرصاص، مساء أمس الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب شمالي الخليل.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، ظهر اليوم السبت، تجمع حمامات المالح في الأغوار الشمالية بالضفة، وأدخلت أبقارها إلى الأراضي الزراعية ومحيط منازل الفلسطينيين، ما ألحق أضراراً بالمحاصيل. وأضاف أن المستوطنين استهدفوا منزل الفلسطيني برهان ضراغمة، في محاولة للضغط على العائلات لدفعها إلى مغادرة أراضيها.

وأكد مليحات أنّ المستوطنين صعّدوا من مضايقاتهم بحق عائلة عبد الهادي عبيات في فصايل الوسطى شمالي أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، عبر رعي مواشيهم داخل أراضي العائلة وبمحاذاة مساكنها، ما تسبب بإتلاف المحاصيل وبث حالة من الخوف. وفي بلدة سنجل شمالي رام الله وسط الضفة، رعى مستوطنون أغنامهم في أراضي الفلسطينيين، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، ثلاثة فلسطينيين من منطقة حوارة، هم: محمد وائل العدرة، ومحمود وائل العدرة، وأحمد مراد العدرة، عقب اعتداء نفذه مستوطنون على رعاة الأغنام، تخلله احتجاز فلسطينيين والتنكيل بهم. كذلك هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اليوم السبت، الفلسطينيين في المنطقة ذاتها بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم قرب المساكن، واعتدوا بالضرب على الفلسطيني عيسى اعطيات، ما أدى إلى إصابته بالإغماء ونقله للعلاج، فيما احتجز جنود الاحتلال عدداً من الفلسطينيين واستدعوا آخر للتحقيق.