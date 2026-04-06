الضفة الغربية: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى واعتقالات في عدة محافظات

- شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى، واعتدى المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابات وحرائق في الممتلكات. - نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات واسعة في الضفة الغربية، شملت اعتقال شخصيات بارزة وتخريب ممتلكات، مما زاد من التوتر في المنطقة. - أجبرت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيًا، وتعرضت تجمعات سكنية لهجمات المستوطنين، مما أدى إلى تهجير عائلات وتهديد استقرار التجمعات الفلسطينية.

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم الاثنين، فيما شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اعتقالات واعتداءات. وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أحرق مستوطنون، منازل ومنشآت ومركبات في بلدات جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ووفق مصادر محلية، فقد أقدم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، على إحراق منزل وخيمتين وثلاث مركبات في منطقة الوادي الشمالي ببلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، قبل أن يعتدوا بالضرب على عدد من الفلسطينيين في المكان، وأسفر الاعتداء عن إصابة مواطنَين نُقلا لتلقي العلاج في المستشفى، كما حاول المستوطنون سرقة رؤوس أغنام من المنطقة.

في حين أوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مجموعات من المستوطنين شنت، اليوم، هجوماً على بلدة قصرة، جنوب نابلس، تخلله إحراق عدد من مركبات المواطنين، بالتزامن مع انتشار مكثف في محيط البلدة، ما خلق حالة من الخوف والقلق بين سكانها، خصوصاً في ضوء تكرار هذه الهجمات خلال الأسابيع الماضية.

إلى ذلك، أكد مليحات أن جرافات تابعة للاحتلال بدأت شق طريق استيطاني جديد على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة تقوع في بيت لحم، في خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة الاستيطانية وربط البؤر والكتل الاستيطانية المحيطة بالمنطقة. من جانب آخر، أكد مليحات اقتلاع مستوطنين ما لا يقل عن 400 شجرة زيتون في منطقة الشونة ضمن سهل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، في اعتداء يضرب أحد أهم مصادر رزق السكان ويستهدف مساحات زراعية واسعة تشكل عماد الاقتصاد الريفي في المنطقة. وفي سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل في عدة محافظات من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب مؤمن عفانة في حي المصيون بمدينة رام الله واعتقلته، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الشاب محمد فرج زيبار، بالتوازي مع تخريب محتويات محل تجاري في البلدة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد قعدان من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، إضافة إلى اعتقال الشاب أدهم باسم سيف من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين هم: غسان جبريل، وأمجد زيد، وعبود الحاج حسن، وإياد نوفل، إضافة إلى الجريح سليم سعادة، كما اعتقلت الأسير المحرر مروان داود قبل أن تُفرج عنه لاحقاً.

وشملت الاعتقالات أيضاً رئيس مجلس قروي النعمان، شرق بيت لحم، جمال الدرعاوي ونجله أمير الليلة الماضية، إضافة إلى ثلاثة أطفال في الخليل، هم: يحيى مسعود الجولاني (12 عاماً)، وعبد الرحمن الجولاني (13 عاماً)، وبلال جرادات (15 عاماً). وفي سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي لليوم الثامن والثلاثين على التوالي تحت ذريعة "الأوضاع الأمنية" المتعلقة بالحرب على إيران.

في سياق آخر، أفادت محافظة القدس بأن المواطن المقدسي خليل عبد بدران اضطر اليوم، إلى تنفيذ هدمٍ ذاتي لمنزله الواقع في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس، بعد تلقيه أوامر من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس. وأشارت المحافظة إلى أن المنزل قائم منذ عام 2018 وتبلغ مساحته قرابة 100 متر مربع، ويقطنه أربعة أفراد، فيما سبق أن فُرضت عليه مخالفات مالية منذ عام 2023 بلغت قيمتها 48 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، أكد مليحات في حديث مع "العربي الجديد" بأن خمس عائلات أُجبرت اليوم الاثنين، على الرحيل من تجمع سكني قرب مصانع الباطون غرب قرية العوجا في أريحا، عقب هجوم للمستوطنين الليلة الماضية، وشمل الاعتداء على المواطنين وسرقة مقطورة جرار زراعي وحمّالة، إضافة إلى تكسير ممتلكاتهم، مما دفعهم لمغادرة المنطقة خوفاً على حياتهم.

ووصف مليحات ما جرى بأنه "تصعيد خطير يمس استقرار التجمعات السكنية ويؤدي إلى تهجير السكان من أراضيهم". من جانب آخر، أوضح مليحات أن مستوطنين هاجموا كذلك رعاة الأغنام قرب منزل المزارع ذيب شلالدة في قرية المنيا شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، دون تسجيل إصابات.

من جانبها، أعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع عدة اعتداءات اليوم، بينها إصابة مسن يبلغ من العمر 70 عاماً جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة مخماس شمال شرق القدس، حيث قُدمت له الإسعافات ميدانياً. وفي بلدة دير بزيع غرب رام الله، تعرض شابان للضرب وتم نقلهما إلى المستشفى، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي اعتداء آخر، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مساء اليوم، بلدة سلواد شرق رام الله، واعتدوا بالضرب ورشّ غاز الفلفل على فلسطيني وزوجته الحامل ونجلهما، والذين نُقلوا إلى العلاج. كما هاجم مستوطنون قرية يبرود شرق رام الله وسرقوا 15 رأس غنم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية بالتزامن مع هجوم المستوطنين وأطلقت قنابل الغاز السام.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بير الباشا برفقة مستوطنين، كما أدى مستوطنون طقوساً تلمودية بعد اقتحامهم حمامات المالح في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية. وفي الخليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع في شارع عين سارة، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال جمعية الشبان المسلمين في الخليل والاستيلاء على محتوياتها، ومداهمة عدد من المحال التجارية.

وفي سلفيت، اقتلعت قوات الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي قرية مردا شمال سلفيت. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت محلاً لبيع ألعاب الأطفال واعتقلت صاحبه، ووزعت إخطارات بمنع امتلاك أو استخدام الطائرات المسيرة. وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مخيم عقبة جبر.