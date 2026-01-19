الضفة الغربية | انسحاب قوات الاحتلال من قباطية واعتقالات بمناطق عدة

- تصاعد التوتر في الضفة الغربية: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في جنين وبيت لحم ونابلس والخليل، حيث اعتقلت عدداً من الفلسطينيين وفرضت إغلاقات وقيود على الحركة. - تدمير الأراضي الزراعية: تواصل قوات الاحتلال تجريف الأراضي في الأغوار الشمالية بهدف شق طريق عسكري، مما يهدد مصادر رزق السكان المحليين ويزيد من التضييق عليهم. - انتهاكات حقوق الإنسان: تعرضت منازل الفلسطينيين للتفتيش والتخريب، واعتُدي على أصحابها، مما يفاقم من معاناة السكان في ظل استمرار هذه العمليات العسكرية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات اقتحام ومداهمة واعتقال في عدة مناطق من الضفة الغربية، في وقت انسحبت من مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبيها، بعد إجراء تفتيشات وتحقيقات ميدانية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات اقتحام حي خلة الصوحة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المواطنين.

وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم، وليل الأحد، عمليات مداهمة واعتقال في عدة مناطق، حيث اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدة العبيدية شرقي بيت لحم، ومن قريتي المعصرة وواد رحال في محافظة بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقي المدينة، وفقاً لمصادر محلية.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية وصحافية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم، سبعة فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدتي الشيوخ وسعير بمحافظة الخليل. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقاً على عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأغلقت طرقاً فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وداهمت وفتشت عدداً من المنازل وخربت بعض محتوياتها، واعتدت على أصحابها بالضرب، فيما نصبت عدة حواجز وأغلقت طرقاً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

في سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، لليوم الثالث على التوالي، أعمال تجريف واسعة للأراضي شرقي قرية عاطوف في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، بهدف شق طريق عسكري جديد يخدم تحركات الجيش والمستوطنين في المنطقة. وأشار مليحات إلى أن جرافات الاحتلال تواصل تدمير مساحات من الأراضي الزراعية، ما يلحق أضراراً مباشرة بمصادر رزق المواطنين، ويهدد بمزيد من التضييق على السكان والتجمعات البدوية المجاورة.